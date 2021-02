Hay casos de ‘falsos positivos’ que no se han denunciado, asegura una de las Madres de Soacha

Personas participan en la elaboración de un mural sobre los falsos positivos, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega/Archivo

En entrevista para la W, Cecilia Arenas, una de las Madres de Soacha, mencionó que, de la cifra revelada por la JEP en la que aseguraron que, al menos 6.400 civiles fueron ejecutados por militares en Colombia y presentados como caídos en combate entre 2002 y 2008, que está segura que fueron muchos más y no le sorprende que en próximos meses se revelen más cifras y se pueda esclarecer qué fue lo que pasó en ese tiempo.

“No se nos hace extraño las nuevas cifras de falsos positivos. Estamos hablando de más de 6.400 casos que destapó la JEP, esto es solo de la investigación de esta justicia, y la cifra va a seguir subiendo ya que hay personas que no han querido denunciar”, comentó Arenas.

En un comunicado la JEP se explica que son seis los territorios en general donde se dieron la mayoría de los casos, estos son el Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta, sin embargo, el 66% del total de víctimas se presentó en 10 departamentos de los 32 que tiene Colombia.

El Tribunal de Paz explicó que priorizarán el caso 03 por subcasos y que esto busca enfocar los esfuerzos de “abajo hacia arriba” para determinar la responsabilidad primero a nivel local, luego a nivel regional y finalmente nacionalmente, por eso se empieza con los seis previamente mencionados y después vendría la segunda fase con los hechos ocurridos en los departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Sucre y Putumayo. En los primeros seis no habrá una prioridad, sino que se irán adelantando las investigaciones conforme se tenga acceso a la información y a los recursos necesarios.

La JEP busca que con estos nuevos datos se inicien las investigaciones correspondientes frente a los falsos positivos y sobre quién dio la orden de este genocidio, “para nosotras, la JEP ha sido un apoyo increíble porque con la justicia ordinaria nosotras no podíamos abrir la boca”, aseguró Cecilia Arenas.

Frente a las declaraciones que han dado algunos integrantes del Centro Democrático en cuanto a que las madres de Soacha solo denuncian estos casos porque no están de acuerdo con el Gobierno de Uribe, la mujer explicó en la entrevista con la W que, “a nosotras nos da risa porque no nos importa que nos traten de locas, pero es obvio que ellos quieren tapar el sol con un dedo. Es tan grande la magnitud que ellos no se han dado cuenta. Ahora Uribe dice que él no sabía que eran falsos positivos...sí nos parece amenazante y dejamos claro que si algo nos llega a pasar es única y exclusivamente de mano de ellos”, confirmó.

Frente a las sanciones que han impuesto las autoridades a los responsables de los falsos positivos o a quienes se vieron implicados en las muertes, aseguró que “son injustas las penas que han recibido, porque son pequeñas. Nosotras no queremos que ellos paguen una pena en una cárcel porque para ellos es mucho beneficio, para nosotras sería mejor que a ellos los manden en una prisión común, pero los van a mandar a una con comodidades”.

Falsos positivos en cifras, por departamentos:

Norte de Santander ocupa el sexto lugar en el conteo nacional de víctimas, pero aquí el 82 por ciento de las muertes se concentran entre 1999 y 2008, con la mayoría de casos en El Catatumbo. Pero la JEP se enfocará en esclarecer qué pasó en los casos entre 2007 y 2008 en esta zona del departamento. La Segunda División del Ejército sería la responsable.

En Huila se reportan al menos 327 muertes de inocentes presentados como combatientes por parte de la Quinta División del Ejército en el sur y el centro del departamento. Pitalito tiene 29 víctimas, seguido del municipio de Garzón con 19.

Casanare fue el departamento con la tasa de víctimas más grandes en todo el país con 12 casos por cada 100.000 habitantes entre 2002 y 2008. Aquí la JEP priorizará los hechos ocurridos entre enero de 2005 y diciembre de 2008. La Brigada XVI es la señalada en este periodo.

En el Meta se priorizarán los casos entre 2002 y 2005 en el que serían responsables miembros del Batallón de Infantería no. 21 “Batalla Pantano de Vargas” (BIVAR)”.

