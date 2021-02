Hasta un residente de primer año de cardiología se hubiera dado cuenta: Médico de Boca Juniors sobre enfermedad de Andrés Felipe Román / (Colprensa/Sergio Acero).

Aún existen muchas dudas sobre el por qué a Andrés Felipe Román no se le detectó la miocardiopatía hipertrófica mucho antes de ser descubierta por los médicos de Boca Juniors, sino que fueron los especialistas del club argentino los encargados de dar el diagnóstico negativo, una vez el jugador presentó los exámenes médicos para su vinculación.

Muchos hinchas lamentaron lo sucedido con Román puesto que era un sueño para él, pero también algunos reconocieron que, gracias a la labor de los doctores y al descubrimiento de su enfermedad, se pudo evitar una tragedia a futuro ya que los pacientes que presentan esta complicación no pueden hacer deporte de alto rendimiento.

El jefe del departamento médico de Boca Juniors, Guillermo Bortman, se refirió al diagnóstico que recibió el futbolista bogotano en el transcurso de la semana y explicó de qué se trata la enfermedad.

La miocardiopatía hipertrófica “es una enfermedad genética que se transmite de generación en generación. No es muy frecuente, aproximadamente uno en 500, pero es muy fácil de detectar y cuando se detecta en un atleta de alto rendimiento obviamente lo que hay que hacer es parar de hacer el deporte porque es progresiva y es la principal causa de muerte súbita en alta competencia, no solamente en fútbol”, afirmó el doctor en diálogo con W Fin de Semana.

Para él es difícil entender como nadie había sospechado previamente de la situación del lateral, pues se dio cuenta que el jugador no tenía conocimiento de lo que tenía y lamentó profundamente lo ocurrido con su fichaje, pero recordó que su labor es priorizar la vida del paciente.

“Hay muchos interrogantes que no soy yo el que debe responder, nosotros hicimos lo que corresponde hacer, salvar la vida de un paciente y priorizar la vida de él, siempre hacemos lo mismo y siempre haremos lo mismo, desde hace 26 años que estoy en Boca esa conducta es inalterable”, confirmó.

Sin embargo, se mostró crítico con el departamento médico de Millonarios ya que, según él, la miocardiopatía hipertrófica es bastante fácil de detectar solamente con el análisis de un electrocardiograma .

“Es muy fácil de diagnosticar con un electrocardiograma, hasta un residente de primer año de cardiología se daría cuenta de lo que tiene un paciente solamente analizando un electrocardiograma”, sentenció.

Así mismo, se refirió a las declaraciones del técnico Alberto Gamero donde mencionaba que esperaban a que Román llegara a Bogotá para que pudiera jugar con el club embajador.

“Le escuché al técnico, Gamero, de Millonarios, una actitud bastante temeraria diciendo que mejor que vuelva y el domingo juega, me parece que deben hacerle estudios y con los cardiólogos en Colombia analizar la situación y determinar algo que ya debía haberse encontrado hace mucho tiempo”, añadió.

De acuerdo con Bortman, la enfermedad se empieza a manifestar desde los 16 o 17 años, momento en el cual se deben tomar las medidas correspondientes con el fin de cuidar al paciente, y es increíble como a sus 25 años no le habían descubierto nada. Además, fue claro al mencionar que después de esto se debe parar su actividad profesional ya que estos pacientes no pueden hacer deporte de alto rendimiento.

“Ninguna persona con miocardiopatía hipertrófica puede hacer deporte de alta competencia, no hay mucho que analizar, eso es obvio, está en todas las guías de medicina deportiva del mundo. Estos deportistas pueden hacer deporte recreativo, pero no de alta competencia”, concluyó.

Respuesta de Enrique Camacho

El presidente de Millonarios, Enrique Camacho, sostuvo que desde la entidad se le realizarán todo tipo de exámenes con el fin de determinar la situación actual del defensa, pero también dijo que desde Argentina no les hicieron llegar los resultados de lo encontrado.

“Obviamente, haremos una serie de exámenes médicos de rigor, con la más avanzada tecnología que existan en los aspectos cardiovasculares, para revisar las cosas y luego saber qué ocurre (…) Yo no sé qué le detectaron en Boca Juniors, simplemente señalaron que no había aprobado los exámenes médicos, pero no conocemos ninguna razón científica, ni técnica concreta, que nos haya enviado Boca . Todavía no hemos recibido ni siquiera exámenes, ni nada que nos permita saber qué ocurrió. Nosotros no tenemos ningún parte médico”, señaló.

