La controversial foto de Yina Calderón en un baño para promocionar su nuevo video musical

Yina Calderón / Instagram

Por medio de su cuenta de Instagram, Yina Calderón publicó una foto para anunciar su más reciente sencillo, llamado ‘Espejismo’, que causó polémica en redes sociales, como de costumbre.

Para recordarle a sus seguidores la hora del lanzamiento de su videoclip, Calderón publicó una imagen en la que aparece sentada en un inodoro con los pantalones abajo. “Hoy tenemos guaracha”, escribió.

Sin embargo, como era de esperarse, al poco tiempo de compartir la fotografía, ella misma se encargó de eliminarla, aunque algunos blogs sobre celebridades se encargaron de exponerla.

Horas más tarde, la empresaria publicó oficialmente el video musical que fue grabado hace algunos meses en Medellín. En el rodaje, ella protagoniza un amor lésbico con el que pretende enviar un mensaje de inclusión y respeto para la comunidad LGBTI.

La actuación de Calderón en el video generó que sus seguidores empezaran a preguntar si le gustaban las mujeres, a lo que la exprotagonista de novela dijo que no, por medio de un mensaje de amor y aceptación.

“Yo no soy ‘lesbiana’, pero si lo fuera no tendría por qué esconderme, pues nos enamoramos de un SER no de un sexo, decidí́ que mi pareja en el video fuera una mujer porque tenemos que decirle SÍ a la INCLUSIÓN, no tenemos la culpa de AMAR, solo nos enamoramos y ya. Yo tengo una hermana que gusta de las mujeres y eso no la hace menos o más que ninguna de nosotras, quiero decirle a la comunidad que los respeto y quiero“, expresó la Calderón en su cuenta.

Cabe recordar que, el pasado 14 de febrero, Calderón celebró el amor en su cuenta con una foto en la que aparece acompañada de su novio, con quien parece pasar por el mejor momento.

“Procuro no hablar mucho de mi relación y dejo que piensen lo que quieran, pero hoy quiero agradecer a la vida porque me puso en el camino a este hombre. Ya son 7 meses a tu lado, amor mío. Gracias por amarme tal cual soy… ¡Feliz San Valentín para todos!”, expresó Calderón en la publicación.

Esta amorosa publicación se dio a pesar de que en algunas oportunidades ha dicho que la relación terminó. En enero, Yina había confirmado a través de su cuenta de Instagram que la relación había terminado luego de que un seguidor le preguntara: “¿Qué pasó con tu novio?, es súper lindo ¿por qué lo dejaste ir?”.

Calderón sostuvo que su relación con Andrés Arévalo había llegado a su fin, “él es un excelente ser humano”, pero terminaron porque “las cosas no se pudieron” y “hay cosas más importantes que la belleza”.

A finales de 2020, la pareja también había terminado, pero el 21 de diciembre se dejaron ver muy enamorados en una fotografía.

