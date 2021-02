Estudiantes de microbiología de la UIS hicieron plantón frente a la facultad de salud para exigir el uso de los laboratorios

Un plantón frente a las instalaciones de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander (UIS) fue protagonizado en la mañana del jueves 18 de febrero por los estudiantes de últimos semestres de microbiología, que decidieron protestar porque no les han permitido llevar a cabo sus clases prácticas en los laboratorios de la institución educativa.

Como consecuencia de las medidas de bioseguridad dispuestas por las autoridades para prevenir los contagios de covid-19 en Bucaramanga, la comunidad educativa llevó a cabo un recorte del 75% del componente práctico del plan de estudios del pregrado de microbiología.

De esa manera, los estudiantes pertenecientes a la Facultad de Salud vieron perjudicada la puesta en marcha de las clases en los laboratorios y denunciaron que con esta situación no podrán ejercer lo aprendido en la teoría.

Con mensajes en los que se lee “las prácticas de laboratorio no son tan importantes”, el grupo de estudiantes santandereanos criticó el tipo de respuestas que han recibido por parte de las directivas ante una propuesta para retomar las clases en los laboratorios académicos de la UIS.

Las actividades académicas presenciales parecen no haber podido llegar a una negociación entre estudiantado y directivos, lo que llevó a los alumnos a hacer el plantón para reclamar por su petición. Así se lo manifestó al periódico Vanguardia una de las voceras del grupo de estudiantes de microbiología del centro académico público, ubicado en Bucaramanga:

Para nosotros es importante estar en laboratorios. No hay carrera mejor preparada para entender el funcionamiento del virus y las medidas bioseguridad que la de nosotros. El cese de actividades empezó como medio para lograr dialogar y conciliar con la Escuela, pero se han mostrado evasivos y con falta de voluntad. Nos disponemos a iniciar una huelga de hambre con voluntarios de la carrera como mecanismo de presión definitivo ante el Consejo Académico

Por su parte, Luisa Fernanda Pérez, representante estudiantil de la Facultad de Salud, le informó al periódico bumangués que el problema radica en que no es posible llegar a un acuerdo entre los más de 200 estudiantes que hay en la carrera de microbiología con el objetivo de definir cuáles laboratorios o cuáles prácticas deberían ejecutarse de forma presencial:

El año pasado hicimos un paro y lo terminamos porque se llegó a un acuerdo. Posteriormente, quedamos de reunirnos para definir los laboratorios que se iban a disponer para este año, pero no lo aprobamos y entramos a paro el 30 de noviembre y aquí seguimos. La universidad ha tenido etapas de respaldo, nos pasaron una propuesta donde ofrecen 4 laboratorios de 12 o trece cuando había normalidad, nosotros vivimos en un laboratorio, no nos parece viable la propuesta, los profesores no cedieron para dar más laboratorios, en noviembre del año anterior