Maluma llama ‘Lady Noriega’ a una perrita y la cantante se indignó en Instagram

Este 16 de febrero, la cantante y actriz Lady Noriega publicó un video en su cuenta de Instagram, donde se puede ver cómo el también intérprete Maluma acaricia a una perra y la llama “Lady Noriega”. Esto causó indignación en la artista, quien le recordó al reguetonero paisa quién lo trajo al mundo.

Noriega se tomó muy enserio el video del cantante de reguetón y escribió sendos mensajes en los que muestra su molestia.

“¡Maluma, no sé qué me quisiste decir con esto!, pero me dolió” , escribió Noriega.

Maluma llama Lady Noriega a perrita y la cantante le recuerda quién lo trajo al mundo

Luego, la artista monteriana dijo que espera que Maluma se muestre como un “ejemplo positivo”, no sin antes recordarle lo mucho que lo admira.

Qué rico que tratáramos a nuestras mujeres con amor y respeto. Después de todo fue una mujer quien te trajo al mundo y muchas te admiramos y seguimos.

Seguidores de la cantante y actriz aprovecharon la publicación, que ya tiene más de 26.000 reproducciones y miles de comentarios de los seguidores de la actriz, para recordarle que es muy “talentosa y hermosa”, por lo que no debería dejarse afectar por lo que diga el cantante.

A pesar de esto, la cantante se alista para hacer una ronda de medios en donde hablará del tema.

El avión de Maluma

Esta no es la única polémica en la que se ha visto en vuelto Juan Luis Londoño Arias, Maluma, durante las últimas semanas. El cantante volvió a tocar recientemente el tema de su avión privado durante una conversación con la revista VEA y dijo que no se trató de un lujo sino de una “necesidad”. El paisa ya había generado comentarios cuando compartió el logro en septiembre de 2019 en un emotivo video donde se le veía llorando.

Ante las críticas que recibió por invertir más de 22 millones de dólares, según Forbes, el cantante dijo que a pesar de todo lo que dijeron y se rieron de él al iniciar su carrera, siente mucha satisfacción ya que “ahora puedo ir a estar con mis fans y trabajar mejor”, afirmó.

Pipe Bueno y Maluma frente al avión privado del reggaetonero. Foto: Pipe Bueno en Instagram

En la publicación de la que es portada, Maluma comentó que el avión se convirtió en una necesidad a medida que su carrera iba creciendo “y que nos dábamos cuenta que el tomar un vuelo comercial no nos dejaba cumplir con compromisos en diferentes partes del mundo”. El colombiano dijo que depender de los horarios de las aerolíneas, los ingresos y salidas se volvió caótico.

“Así que trabajé mucho más durante un tiempo para tenerlo y cuando lo logramos, no dudé en expresar lo que sentía porque hace parte de los sueños que sí se pueden cumplir”, concluyó a VEA.

Hace unas semanas el paisa también se refirió a su avión en una entrevista con Nicky Jam. Dijo que a pesar de que se siente muy feliz de tenerlo, le genera un poco de estrés pagar los arreglos, los impuestos, la tripulación y detalles como “tuerquitas” dijo. En esto lo apoyo su colega, quien también adquirió una aeronave para sí mismo.

Pero Maluma se refirió igual a las razones de comprar el avión: “No es que a uno le choque tomarse fotos y compartir con la gente, pero hay momentos el que uno tiene que subir ya al avión o va a perder el vuelo”, explicó como una razón adicional.

