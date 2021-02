Juanpis González sorprendió con video en el que parodia a Claudia López con su “trabaje juiciosa”

El humorista Alejandro Riaño volvió a generar tendencia con su papel de Juanpis Gonzáles al parodiar la escena que protagonizó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el pasado 11 de febrero, cuando caminaba por una calle del centro de la capital y tuvo un choque con una vendedora ambulante.

Todo ocurrió porque la vendedora le reclamó a la mandataria por no dejarlos trabajar, a lo que López le respondió: “Ahí están trabajando, sumercé”. La ciudadana le respondió que “hiciera algo” y que “cuándo los iba a ayudar”. A estos cuestionamientos la alcaldesa le respondió en repetidas ocasiones: “trabaje juiciosa” y siguió con la explicación de la nueva iniciativa contra el covid-19 en la capital del país.

Polémica por respuesta de Claudia López

Lo ocurrido esa mañana, rápidamente llegó a las redes sociales en el que el video de Claudia López respondiendo de esa manera fue tendencia en Twitter. Ese episodio fue material suficiente para que el personaje Juanpis González hiciera de las suyas y parodiara a la alcaldesa de Bogotá.

El polémico gomelo usó un outfit muy parecido al que llevaba puesto López y así emprendió su camino explicando cómo podían hacer fiestas clandestinas. En su recorrido, Juanpis va acompañado de dos guardespaldas, cuando un vendedor ambulante lo increpa a lo que el humorista responde: “Trabaje que ahí está trabajando, vaga, trabaje. Mire que no hay mercados solidarios y no me hable de comida”.

Al final del video, el comediante incluyó una escena ficticia en la que sus dos supuestos escoltas se acercan a la persona que interpreta a la vendedora para “callarla” a las malas con patadas y finalmente, la dejan tirada en el suelo.

“Mis queridos, estos son los detalles que salvan a unos pocos. Así que pongan atención porque les voy a dar una ensenñanza de vida que espero hagan en estos meses de cuarentena”, dice parte de la descripción del post que hizo el comediante en su cuenta de Instagram.

Muchos colombianos quedaron con la duda de quién es la vendedora ambulante a la que la alcaldesa de Bogotá Claudia López mandó a “trabajar juiciosa”. Pues bien, Noticias Caracol la encontró, la entrevistó y evidenció la razón por la que Claudia Esperanza Vargas, como se identificó la trabajadora informal, increpó a la mandataria en plena transmisión en vivo.

Claudia Esperanza le reveló al informativo que decidió gritarle a la mandataria que los ayudara porque necesitaba saber “qué ha pasado con nosotros los vendedores ambulantes, por qué nos tiene tan olvidados si nosotros también tenemos necesidades”, relató la mujer, quien humaniza otra de las caras de la pandemia: el difícil panorama económico que enfrentan los trabajadores informales en Colombia por cuenta del covid-19.

La mujer le contó a Noticias Caracol que, producto de la pandemia, le debe varios meses de arriendo a la alcaldía, del carro de venta con el que distribuye sus productos. Claudia Esperanza aseguró que tiene toda la intención de saldar su deuda, pero que si el distrito le quita el carro por no pagar “nos van a desemplear más”, sostuvo.

“Cualquiera se sale de casillas por más que no quiera las peleas, pero uno tiene límites. El límite es que no nos dan las alternativas”, manifestó la vendedora, quien se justificó por gritar a la mandataria de los bogotanos.

A su declaración, se sumaron las de otros colegas de Claudia Esperanza, quienes vieron la contestación de López y le pidieron soluciones. Finalizando la entrevista, la mujer que gritó a la alcaldesa le hizo una particular solicitud.

“Que por favor se ponga la mano en el corazón y no nos olvide. Nosotros tenemos hijos y tenemos la necesidad de trabajar y el derecho al trabajo digno”, exhortó Claudia Esperanza Vargas en Noticias Caracol.

