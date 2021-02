Mancuso hablará sobre los hornos crematorios donde terminaban los enemigos de los paramilitares

Mancuso pide, si vuelve a Colombia, "casa por cárcel".

El exministro y promotor de paz, Álvaro Leyva Durán, anunció este martes mediante su cuenta de twitter que el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, contará ante la Comisión de la Verdad cómo se planificaron y construyeron los hornos crematorios donde se incineraban a las víctimas del grupo armado ilegal.

“Salvatore Mancuso relatará ante la Comisión de la Verdad, las razones que llevaron a las AUC a construir y utilizar hornos crematorios como arma de guerra y dará a conocer la relación entre los hornos crematorios y la política. Preparémonos”, señaló.

La confesión del exparamilitar se referirá a las razones por las que se utilizaron dichos hornos como instrumentos de guerra, dentro de la confrontación armada con la extinta guerrilla de las Farc y el ELN, entre otros grupos al margen de la ley.

Los hechos de la incineración de victimas se conocieron durante las audiencias de Justicia y Paz, en donde tanto Mancuso, como Laverde y Armando Mejía “Hernán” excomandante de las AUC en la frontera con Venezuela entregaron detalles de la manera en la que utilizaban los hornos, debido a que no querían que se incrementaran desbordadamente las fosas comunes.

Y los detalles se revelaron en el 2014 en un fallo de 2.200 páginas que salió a la luz donde Mancuso confesó que en ocho de las 32 departamentos se cometieron bajo su mandato 94 masacres, 975 desapariciones forzosas, 140 asesinatos. También, habló de 150 niños de hasta 9 años que fueron reclutados por las AUC para matar, quemar, cortar cabezas a todo aquel que fuera colaborador de la guerrilla. Fueron 8.518 víctimas, confesó Mancuso.

En el libro de ‘Me hablarás del fuego, los hornos de la infamia’ el periodista Javier Osuna, cuenta que los hornos aparecieron cuando el gobierno de entonces dialogaba con las AUC. En ese momento los homicidios cometidos por esa banda eran de casi 45 diarios por municipio. Al principio botaban los cuerpos a fosas comunes. Pero las fosas no dieron abasto. Y las AUC decidieron construir hornos.

Por su parte, la Comisión de la Verdad ha señalado que se espera confirmar la fecha en la que el exjefe paramilitar continuará compareciendo sobre los hechos de violencia que impactaron al país, como fue el uso de esos hornos crematorios en medio del conflicto. Y que el contacto para la confesión de Mancuso vienen desde hace por lo menos un año y medio, además que también están en conversaciones con Jorge Iván Laverde “El Iguano” quien fue comandante (al igual que Mancuso) del Bloque Catatumbo de las Autodefensas.

En su momento, Mancuso señaló que “si queremos la paz, la reconciliación y la no repetición, es fundamental que Colombia conozca lo que ha ocurrido en más de 30 años de guerra. El Estado y su gobierno son responsables del origen, consolidación expansión y repetición del conflicto armado”. Y continuó su intervención asegurando que “por miedo no quieren que todos los actores del conflicto lleguemos a la JEP, para evitar que se reconstruya entre todos esa verdad, ya que develarían inequívocamente la responsabilidad de Estado y su gobierno y eso es justamente lo que no quiere el presidente Duque, le teme a la verdad (…) se rasga las vestiduras hipócritamente, exigiendo verdad pero impide la reconstrucción de la misma”.

