Gremios médicos cuestionan cuándo iniciará realmente la vacunación masiva en Colombia

A la una de la tarde de este lunes, arribaron las primeras 50.000 dosis de las vacunas contra el covid-19 fabricadas por la farmacéutica Pfizer a Colombia, las cuales comenzarán a ser aplicadas al personal de la salud a partir de este miércoles 17 de febrero. Sin embargo, ante la noticia, los gremios médicos expresaron sus dudas frente a cuando realmente empezaría la vacunación masiva en el país.

“ ¿Cuándo llegarán el resto de las dosis?¿Cuándo se vacunará a la gran mayoría del país?¿Cuando podremos obtener la inmunidad de rebaño?” , cuestionó a NotiCentro1 CM& el presidente de la Federación de Sindicatos Médicos, Jorge Enrique Enciso.

Según explicó el ministro de Salud, Fernando Ruiz, el proceso de inmunización en el territorio nacional iniciará en Sincelejo, desde el miércoles 17 de febrero , pues de acuerdo con él, se pudo establecer que la capital del departamento de Sucre logró coordinar con éxito una “confluencia absoluta” entre la Alcaldía, la Gobernación, el Ministerio de Salud, las EPS, y las IPS en el Plan de Vacunación. Además, el jefe de la cartera de Salud indicó que ese mismo día también comenzará la vacunación en Montería.

El funcionario igualmente añadió que para el jueves 18 de febrero, las ciudades que se unirían al inicio de la vacunación serán Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Cundinamarca , mientras que el viernes 19, el proceso de inmunización continuaría en Riohacha, Cúcuta, Pereira, Armenia, Manizales y Valledupar.

Por su parte, Pasto, Popayán, Tunja, Neiva, Buenaventura e Ibagué, comenzarán su vacunación el sábado 20, y Yopal, Florencia, Arauca, Quibdó, Mocoa y Villavicencio, el lunes 22 de febrero , y finalmente, de acuerdo con Ruiz, Inírida, San José del Guaviare, Santa Marta, San Andrés y Puerto Carreño, se unirán al proceso de vacunación el próximo martes 23 de febrero.

Frente a la llegada de los biológicos, el presidente Iván Duque, señaló que desde el Gobierno Nacional se estableció la meta de vacunar a 1 millón de colombianos durante los primeros 30 días del inicio del proceso de inmunización, sin embargo, los gremios médicos manifestaron su incertidumbre frente a cuándo realmente iniciaría la vacunación masiva en el país.

De acuerdo con el presidente Duque, será durante las próximas tres semanas que Colombia estaría recibiendo 1.650.000 vacunas, y este próximo fin de semana arribarían al país 192.000 dosis de biológicos de la farmacéutica china Sinovac.

“ Seguimos avanzando en el Plan Nacional de Vacunación. Este fin de semana llegarán al país 192 mil dosis de Sinovac. Seguiremos recibiendo de manera progresiva las dosis necesarias para vacunar a 35 millones de colombianos en 2021. ”, dio a conocer el presidente Iván Duque, a través de su cuenta de Twitter.

Sin embargo, ante la falta de fechas y el “secretismo” alrededor de la vacunación, el gremio médico asegura que el Gobierno Nacional no ha dicho la verdad sobre todo el proceso de inmunización. “¿Dónde está la seriedad? Yo personalmente plantee en una entrevista hace un tiempo que ese secretismo no servía. No nos están diciendo la verdad con la cuestión de la vacunación”, expresó a NotiCentro1 CM&, el presidente de la Federación Médica Colombiana, Sergio Isaza.

Al respecto del tema, el presidente del Colegio Médico de Bogotá, Herman Bayona, además alertó que aunque ya hay un amplio número de médicos que aparecen registrados para ser inmunizados en la primera etapa de vacunación, de igual forma, hay muchos otros que aunque hacen parte de la primera línea de atención contra el covid-19, aún no aparecen consignados en la plataforma ‘Mi Vacuna’.





