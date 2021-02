Mujer reportada como desaparecida no estaba en embarazo, aseguran autoridades de salud en Cali

Mujer desaparecida, reportada como embarazada, apareció sin signos de ingravidez. Cortesía El País, Cali

Hallada al nororiente de la ciudad de Cali, con signos de desorientación mientras deambulaba por las calles del barrio Floralia, fue encontrada por las autoridades Leidy Vanessa Valencia Fernández, reportada como desaparecida desde el pasado 11 de febrero, y de quienes sus familiares afirmaron que se encontraba en estado de embarazo.

Según versiones de sus seres cercanos recogidas por El País de Cali, después de reportar ante las autoridades la desaparición de Leidy, alguien se acercó a ellos para decirles que la mujer fue vista el 12 de febrero en el municipio vecino de Yumbo, bajándose de una tractomula frente al centro comercial Único, con otra mujer, quien no ha sido identificada, y que al parecer era su acompañante.

De acuerdo con dicho rumor, Leidy mostraba lentitud en sus movimientos, mientras su acompañante caminaba más rápido de lo usual, lo que causó zozobra en los familiares, quienes acudieron a los medios de comunicación regionales para informar de la desaparición y solicitar ayuda a la ciudadanía para recabar información con respecto a su paradero.

Pero el sábado 13 de febrero, después de ser hallada por la Policía Metropolitana, Leidy fue trasladada al servicio de urgencias del hospital Joaquín Paz Borrero de la Red de Salud Norte de la ciudad. Luego de los exámenes médicos de rigor, no se encontraron evidencias de que ella se encontrara en estado de ingravidez.

Según reporte de Carlos Alberto Rojas, secretario de Seguridad de Cali, la valoración realizada por el cuerpo médico determinó preliminarmente que la mujer no se encontraba en estado de embarazo.

“Afortunadamente, la señora apareció, fue llevada al servicio médico. Ha sido atendida en su integralidad y lo más importante es que se encuentra bien de salud. Preliminarmente estamos a la espera de que nos entreguen el reporte final de su situación de salud para verificar que se encuentra totalmente bien y preliminarmente también sabemos que la señora no se encontraba en estado de embarazo.” Sin embargo, Rojas se mostró cauto con respecto a si Leidy efectivamente se encontraba en estado de embarazo cuando fue hallada por las autoridades: “Por lo tanto, esperaremos el reporte final del servicio médico para saber qué fue lo que pasó” , declaró el funcionario.

Flyer de familiares buscando a mujer desaparecida. Cortesía El País, Cali

Más sombras que luces en el caso de Leidy

Sin embargo, medios regionales sostuvieron que la aparición de Leidy sin su bebé era una pieza por encajar en el rompecabezas de este caso; tampoco ayudó la declaración anterior del secretario de salud de la ciudad, por lo que éste mismo tuvo a bien emitir una nueva comunicación en Twitter para aclarar los alcances del caso.

“ La investigación pertinente se adelanta por parte de las autoridades competentes para dar claridad a lo sucedido con Vanessa Valencia después de su reporte como desaparecida y posterior aparición ”.

Su familia apoya la versión de cómo la mujer fue encontrada, pero no aclara si ésta se encuentra en embarazo. En declaraciones recogidas por SEMANA, Carlos Valencia, hermano de Leidy Vanessa, sostuvo que ella no recuerda los últimos días y que, luego de verla, afirma que pregunta por su hija Salomé, al cuidado de la madre de ambos.

“Ella está un poco mareada, y dice no acordarse de las cosas. En este momento yo no podría decir si tiene o no tiene a la bebé porque le van a hacer algunos exámenes y toca esperar , exámenes de VIH y todas esas cosas que tienen que hacerle. Lo único que puedo decir en este momento es que ella esta consciente, abre los ojos pero al parecer, no se acuerda de las cosas”.

Mientras las autoridades buscan pistas que permitan revelar el misterio, Leidy Vanessa Valencia Fernández recupera su salud en la institución médica y espera encontrarse con Salomé, su hija.

