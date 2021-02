Llane se refirió a los rumores de su relación con Lina Tejeiro

Rumores de romance entre Lina Tejeiro y Llane, exintegrante del grupo Piso 21.

La actriz Lina Tejeiro y el exintegrante de Piso 21, Llane , han estado en el centro de los rumores durante las últimas semanas después de que varios seguidores de ambos, al ver su cercanía en las publicaciones que realizan en sus redes sociales, asumieron que entre los dos personajes de la farándula colombiana está naciendo un nuevo romance.

Las especulaciones de una posible relación entre Lina y Llane surgieron el día del cumpleaños del cantante, tras una publicación en Instagram, donde la actriz y comediante Alejandra Azcárate subió una historia haciendo referencia a Lina Tejeiro como el ponqué de celebración para el cantante.

“Mira, mira. Aquí tienes tu otro pastel”, expresó Azcárate, mostrando a Lina con un vestido de color rosa, con el cual hace alusión a la decoración de una típica torta en Colombia.

En otra publicación, realizada por el cantante, Llane grabó a Lina Tejeiro a su lado y le dice: “El regalo, mira el regalito”, lo cual avivó más la idea del posible romance entre los dos artistas.

La actriz Alejandra Azcárate también ayudó a crear la duda, al subir un video en el que Llane está sin camiseta en el camerino de Tejeiro mientras escuchan una canción de música llanera. “¿Ustedes creen que aquí va a pasar algo?”, le preguntó la comediante a la mujer que maquilla a la actriz; “yo sí creo”, respondió ella mientras Lina se reía.

Tejeiro ya se refirió al tema y aseguró en sus historias de Instagram que solo son amigos y se están conociendo muy bien debido a que están trabajando juntos en una nueva producción del canal RCN.

“Es muy gracioso, porque ustedes no lo pueden ver a uno con nadie, porque ya inventan un romance. No, somos muy buenos amigos, y ahorita estamos trabajando juntos y hemos hecho una muy buena amistad, pero romance no hay”, publicó Lina Tejeiro.

En las últimas horas, el cantante rompió el silencio que había mantenido al respecto y, en una entrevista con el programa de entretenimiento Lo Sé Todo, habló sobre la relación que tiene con la actriz. “Somos muy amigos, en ningún momento llegó a pasar algo. La respeto mucho, la admiro mucho” , empezó a decir el artista.

Sobre el episodio en el camerino de Tejeiro, que reforzó los rumores, Llane dijo que “fui a mostrarle una canción llanera, porque ella es de Villavicencio, y sacaron eso, yo sin camisa y entonces ya dijeron que somos novios, pero no”.

Sin embargo, un comentario dejó la duda entre los seguidores sobre si, más adelante, podría haber algo entre los dos. “No, yo estoy soltero y ella también está soltera ... exacto”, dijo el artista entre risas. En los comentarios de la publicación muchos usuarios aseguran que harían una pareja muy bonita y esperan que pase algo entre los dos; por otro lado, están quienes aseguran que Tejeiro no es el tipo de mujer que le gusta a Llane, considerando sus anteriores relaciones.

Por el momento, ambos se encuentran grabando una producción, que saldrá próximamente al aire en el canal RCN, llamada ¿Quién es la máscara?, un programa sobre cuya dinámica no se sabe mucho, pero en el que estarán de la mano de Alejandra Azcárate, Susy Mora, Juanda Caribe, Piter Albeiro, entre otras celebridades de la industria del entretenimiento nacional.

En una entrevista para SuperLike, de RCN, Lina Tejeiro aseguró, respecto al nuevo reality del canal, que está “muy emocionada y muy feliz de hacer parte de este proyecto que estamos haciendo con tanto amor”.

Mientras que Llane en la entrevista con Lo Sé Todo alcanzó a revelar que en el programa él, Lina, Alejandra Azcárate y Juanda Caribe hacen el papel de “investigadores” y mostraron algunos segundos de los artistas bailando en un escenario.

