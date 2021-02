“Él es un taxista de verdad, yo no le pagué para grabar”: Martina Smith aclaró lo sucedido tras polémica por video sexual en un taxi de Bucaramanga

La actriz de contenido para adultos Martina Smith fue tendencia durante la segunda semana de febrero de 2021, luego de que se hiciera viral un video en donde ella aparece teniendo relaciones sexuales al interior de un vehículo de transporte público, específicamente con un taxista de Bucaramanga en Santander.

Aunque inicialmente el gremio de taxistas bumangueses había señalado que estaban siendo desprestigiados en su trabajo, a través de la práctica conocida como ’Uber Sex‘ o ‘Car-Sex’, en la que los usuarios de plataformas móviles pagan por tener relaciones sexuales con socios conductores o taxistas, Smith salió a desmentir que su video tuviera que ver en lo absoluto con esa tendencia o que le hubiera pagado al taxista para tener sexo .

Y pese a que desde el gremio amarillo de la capital santandereana le solicitaron a la autoridades investigar el asunto, argumentando que violaba los protocolos de bioseguridad del transporte público-privado, la polémica generada habría sido provocada por especulaciones e información falsa difundida por redes sociales. Por todo lo anterior, la mujer de 25 años salió a aclarar lo que realmente sucedió.

En entrevista con Caracol Radio, Smith remarcó que trabaja como actriz en la industria de la producción de contenido para adultos, además dijo que esta pieza audiovisual se grabó a mediados de diciembre de 2020 como un video más para una página de videos porno .

Esto dijo la actriz en diálogo con la emisora radial:

No tiene nada que ver con esta tendencia que está rondando ahorita por las redes, no tiene absolutamente nada que ver con este escándalo, ni es una estrategia de publicad. Yo lo grabé mucho antes sin pensar en que se iba a viralizar así localmente y nacionalmente. Él es un taxista de verdad, yo no le pagué para grabar el video, simplemente fue algo espontáneo que pasó