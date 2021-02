Lo que piensa la actriz porno Esperanza Gómez de Gustavo Petro, Tomás Uribe y Sergio Fajardo

La actriz porno Esperanza Gómez. (Colprensa - Juan Páez).

La actriz porno colombiana Esperanza Gómez no se guardó ni una para referirse a los políticos más importantes del país. En entrevista con Revista Semana, la modelo se atrevió a opinar sobre personajes como Gustavo Petro, Álvaro Uribe, Tomás Uribe, Sergio Fajardo, entre otros.

La periodista Vicky Dávila le preguntó sobre el exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial Gustavo Petro, a lo que respondió: “Sinceramente, me ha gustado Petro, porque me parece que ha sido un hombre directo. Pero escuché por ahí una entrevista donde él dice que esta es la última vez que lo va a intentar y que si ya no lo puede hacer, se hace a un lado y deja que los otros sigan”.

Por otro lado, sobre el expresidente Álvaro Uribe dijo: “Yo era fanática del expresidente Uribe en las primeras elecciones y yo voté por él cuando prometió que iba a cambiar el país, que iba a acabar con la guerrilla, que iba a trabajar por el pueblo. Después, cuando empezó a cambiar las cosas y empezaron a hacer negocios para enriquecerse solamente ellos, me sentí traicionada y luego voté por su opositor”.

Sobre Juan Manuel Santos, la actriz de cine para adultos expresó: “Se veía con paso lento, como tranquilito, pero resultó ser más inteligente porque el señor Uribe no lo pudo manipular y se les ganó el Premio Nobel de la Paz 2016. Es un hombre muy inteligente que camina lento, pero seguro” .

Respecto al exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, Esperanza Gómez dijo que con él “no estamos tan lejos del señor Uribe, así que para los que son del partido de Uribe, las opciones son claras. Para los que son del partido de Petro, las opciones son claras. Si por el lado de Uribe hay tres, significa uno. Y Petro es uno”.

Pero también habló de Tomás Uribe, posible contendiente político para 2022. “Votar por el hijo de Uribe es votar por Uribe”, dijo de manera contundente.

La modelo colombiana también aseguró que todos ellos le parecen atractivos, no vistos desde un punto de vista físico, sino intelectual. “Me atraen hombres inteligentes, con ideologías, con inteligencia” , dijo.

La actriz también también fue cuestionada por la percepción que tiene de Colombia en estos momentos, y señaló que ve al país mal. “Colombia no cambia, Colombia cada día está peor y así la gente lo vea mal, el país no se ha quebrado es gracias al narcotráfico. Los presidentes de Colombia no son los que mandan en el país, sino los grandes ricos, los que dan las órdenes. Mientras exista la corrupción en el país nada va a cambiar”, aseguró.

Precisamente este jueves, fue un día bastante movido para la política nacional especialmente de quienes pertenecen al centro y a la izquierda. Por un lado, desde partidos de izquierda como Colombia Humana, el Polo Democrático y MAIS, anunciaron que irán por una lista en coalición para las elecciones legislativas del 2022.

Mientras que el partido Alianza Verde junto a otros políticos como Jorge Robledo, Ángela María Robledo, Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo y Humberto de la Calle, harán lo suyo por convocar a más políticos que se sumen para su coalición de centro .

