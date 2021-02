Autoridades colombianas y organizaciones internacionales lanzaron operación para enfrentar la falsificación de las vacunas contra el covid-19

Operación 'Eslabón II' fue lanzada este miércoles entre autoridades nacionales y organizaciones internacionales. Foto: Ameripol

Este miércoles 10 de febrero, la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia (Polfa), en articulación con organizaciones internacionales conformadas por 15 países, lanzó la operación transnacional ‘Eslabón II’, con la que se busca desarticular estructuras criminales que falsifiquen, trafiquen y contrabandeen la vacuna contra el covid-19.

La operación internacional, que fue lanzada junto a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), está conformada por la Interpol, Europol, Ameripol y Olaf.

‘ Eslabón II’ a su vez está enfocada en atacar la comercialización ilegal, la adulteración y el transporte ilícito de productos farmacéuticos, medicamentos, suministros médicos y elementos quirúrgicos y de bioseguridad, que se han hecho indispensables para garantizar la salud pública durante la crisis sanitaria por covid-19.

Por su parte, Ameripol indicó que esta operación transnacional se “articulará mediante bloques regionales de seguridad, agencias gubernamentales e instituciones policiales de Europa y América tales como el Ministerio de Salud de Colombia, el Programa de Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado de la Unión Europea (El Pacto) y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima)”.

Mediante esta estrategia internacional se busca enfrentar de manera frontal las estructuras criminales, que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos especialmente en América y Europa.

“Hay grandes amenazas evidentemente, no es solo hoy el tema de los equipos sanitarios, de las mascarillas, de los guantes, sino algo que comentaba también el representante del Ministerio de Salud, que es el tema de las vacunas. Un tema sensible, porque claramente va a dañar la salud de los ciudadanos si no la atacamos de manera frontal” , aseguró el jefe de proyectos de la Unión Europea, Marcos Albear.

Por su parte, el general Gustavo Franco indicó que hay medicamentos que provienen de países como China e India, que a través de diferentes modalidades pueden ingresar al territorio nacional sin contar con la aprobación de las autoridades representando un importante riesgo.

Polfa decomisó jeringas provenientes de Asia para su comercialización y aplicación en el país. Foto: Polfa

Decomiso de la Polfa

Por su parte, la Policía Fiscal y Aduanera de Barranquilla decomisó cerca de 86.400 jeringas con un valor estimado de 86 millones de pesos que no contaban con el registro Invima para su comercialización y aplicación en el país, provenientes de Asia.

De igual manera, la Polfa indicó que se encuentra haciendo una investigación para esclarecer el destino de este cargamento, que se pudo haber establecido a través del mercado negro.

Le podría interesar: Ocho personas resultaron heridas tras explosión en zona rural de Toribío, Cauca

A su vez, el director de la Polfa, brigadier general Gustavo Francisco Gómez, señaló que “ en lo corrido del año 2021, la POLFA ha aprehendido 476.767 unidades de medicamentos y ha incautado 225.585 unidades de medicamentos fraudulentos y de contrabando por un valor superior a los 1.000 millones de pesos”.

/ captura de pantalla

Superintendencia de Industria y Comercio prohíbe comercialización por internet de dióxido de cloro

Después del auge que tuvo el dióxido de cloro a través de redes sociales, por supuestamente ayudar a prevenir el contagio de covid-19 en el país, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) realizó una investigación en el mercado nacional sobre la venta de este producto. En sus indagaciones, halló que este se encontraba siendo comercializado a través de distintas páginas de internet, por lo que ordenó la prohibición de la venta del dióxido de cloro y productos similares a través del comercio electrónico en Colombia.

Según explicó la autoridad de protección al consumidor, atendiendo a la información suministrada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) de que dichos productos pueden generar efectos adversos en la salud en las personas, la SIC ordenó a los sitios web: https://amigosdeverdad.org/ y https://cdscolombia.com, a retirar todas las publicaciones que tienen sobre dióxido de cloro, ya que le atribuyen propiedades antimicrobianas, antivirales y antibacterianas.

Le podría interesar: Verdes divididos: Inti Asprilla anuncia acercamientos exploratorios con Petro y Juanita Goebertus tilda la noticia de “falsa”