Senador Gustavo Bolívar asegura que está en crisis y vende su casa en Miami

El senador por la Lista Decentes, Gustavo Bolívar, en diálogo con la periodista Vicky Dávila, reconoció que está pasando por una crisis económica, por lo que tendrá que vender parte de sus pertenencias, entre ellas, su casa en Miami, con lo cual obtendría el dinero necesario para pagar las deudas que tiene en Colombia y terminar el proyecto de un parque acuático en Girardot, del cual, asegura, espera poder vivir en el futuro.

El congresista explicó que él venía de ganancias “fabulosas” hasta 2018, cuando trabajó en el sector privado, y que así mismo eran sus gastos, los cuales se mantienen igual, pero su participación en política desde ese año le ha generado deudas que ahora se han incrementado porque esos ingresos desaparecieron.

Bolívar dijo hace unos meses, “tampoco es que ganemos tanto”, a pesar de que el sueldo en el Congreso de la República para los legislativos quedó en 34′417.000 para este año. Ahora, según el senador, está viviendo de sus ahorros, pero afirma que estos no alcanzarían para sostenerlo durante otro nuevo periodo legislativo, lo que lo aleja de la posibilidad de volverse a lanzar al Senado en 2022.

Por esa razón dice que le ha tocado salir a vender cosas, como su casa en Miami. El libretista dice que le da mucho pesar hacerlo, pero que al mismo tiempo no es apegado a las cosas materiales por lo que espera venderla pronto para terminar de construir un parque acuático que dejó a medias cuando inició en el Congreso. “ Espero vivir de eso y no tener que seguir viviendo cosas ”, dijo Bolívar y afirmó que le afectó mucho el cierre del hotel durante nueve meses por la pandemia, lo cual dejó pérdidas por 1.000 millones de pesos.

La casa que ahora tiene en venta Bolívar, propiedad que adquirió con sus ganancias como libretista de series conocidas como ‘Sin Senos no Hay Paraíso’, entre otras, estaría avaluada, según aseguró el congresista, en USD1,2 millones.

Por otro lado, contó que la única razón para volver al Capitolio Nacional sería para apoyar un posible Gobierno de Gustavo Petro, pero con mayorías en el Congreso, por lo que impulsa su estrategia “55/86″ que consiste en llevar nuevas personas a la corporación divididos en 55 senadores y 86 representantes a la Cámara “del partido que sea, pero que sea gente decente” ya que insiste en que de nada sirve ganar la presidencia si no se tiene una bancada mayoritaria (como sí la tiene Duque) que apoye proyectos o iniciativas del Gobierno. “Yo no estoy haciendo campaña para mí, sino para otras personas que no estén comprometidas con los grupos económicos, ni con contratistas, narcotraficantes, etc.”, explicó.

Se disculpó

Luego de conocer el estatuto para los migrantes venezolanos, Bolívar se pronunció al respecto por medio de su cuenta de Twitter en la que se refirió a esta nueva política como una una movida con fines electorales, ya que estamos a un año y medio de las elecciones presidenciales de 2022, aunque esto no permitirá que los venezolanos puedan participar de la elección de presidente. Varios militante políticos de diferentes partidos y corrientes celebraron esta propuesta impartida por el presidente Duque, pero en el caso del senador de la Lista Decentes no fue recibida de la mejor manera y se convirtió en blanco de críticas.