Personal médico ya puede consultar su fecha de vacunación en Mi Vacuna

Desde el pasado 5 de febrero las personas mayores de 80 años pudieron ingresar al portal del Gobierno nacional ‘Mi Vacuna’ y consultar la fecha y el lugar en el que serán vacunados contra el coronavirus. Junto a esta población, dentro de la primera etapa de vacunación, están los profesionales de la salud que enfrentan la pandemia en primera línea, quienes podrán consultar desde hoy la fecha en la que serán vacunados.

Por el momento, el Ministerio de Salud ha confirmado que las EPS han cargado la información de cerca de 400 mil profesionales de la salud que están directamente enfrentados al covid-19, como intensivistas, anestesiólogos, enfermeras de urgencias, entre otros. Sin embargo, el ministro Fernando Ruiz hizo un llamado de atención a las empresas promotoras de salud para que terminen el proceso de inscripción de sus trabajadores, no solo médicos, sino quienes trabajan en los hospitales.

Ruiz reiteró que, a pesar de que ya está cargada la información de 400 mil trabajadores, algunas EPS, cerca de 69, no han cargado esta información a la plataforma, razón por la que las invitó a agilizar y terminar el proceso. Además, destacó que hay otros trabajadores que también deben ser incluidos en esta primera etapa de vacunación por el riesgo que implica su labor dentro de los centros médicos.

“Nos falta incluir mucho personal que no es trabajador de la salud, sino personal logístico: celadores, cuidadores, camilleros y personas que hacen la limpieza. Son muy importantes, porque están dentro de las unidades de cuidado intensivo o dentro de los servicios de urgencia. Tenemos que llegar a ellos también con la primera línea de vacunación”, aclaró.

¿Cómo consultar la fecha de vacunación en Mi Vacuna?

Una vez acceda al link del portal Mi Vacuna (https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna/) deberá tener a la mano su documento, pues la página le pedirá ingresar su número de identificación, además de la fecha de expedición del mismo. Si los datos ingresados son correctos, el aplicativo le solicitará indicar su departamento y municipio de residencia antes de mostrarle su etapa de priorización. Además, en el caso de la mujeres, también preguntará si está en estado de embarazo.

Etapas de vacunación en Colombia. Foto: Ministerio de Salud.

Una vez entregada toda la información (lugar, fecha y hora en la que le será aplicada la dosis del inmunizador), el aplicativo simulará la etapa en la que debe estar, dependiendo de cada criterio, y de no estar en la fase correspondiente, la página le indicará a que entidad debe dirigirse para realizar el trámite pertinente.

A través desde la misma página, además podrá descargar el consentimiento informado , un documento en el cual se le entregan detalles a los colombianos sobre su proceso de vacunación, el riesgo-beneficio que tiene, y las indicaciones y contraindicaciones, el cuál deberá firmar y entregar como requisito para poder ser inmunizado.

Según los datos entregados por el Gobierno nacional, el próximo 20 de febrero comenzará la ejecución del Plan Nacional de Vacunación, con el que se espera inyectar a 35 millones de colombianos, para así alcanzar la inmunidad de rebaño en el país.

Por otro lado, Fernando Ruiz, dejó claro que, aunque la vacuna no es obligatoria para toda la población e inclusive los ciudadanos pueden firmar un documento donde se niegan a recibir la inmunización por las razones que tengan, debido al riesgo de propagación del virus, solo se podrá garantizar que la pandemia se terminó si se ha vacunado al 70 % de la población nacional.

“Las vacunas de todas las intervenciones médicas son las más seguras. La invitación es a todos los colombianos a vacunarse, si no nos vacunamos todos vamos a seguir prolongando esta situación indefinidamente con todas las consecuencias, no para quienes no se vacunan, sino para todos los colombianos”, dijo Ruiz.

