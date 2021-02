Minsalud advirtió que habrá pandemia “indefinida” si no se vacuna a toda la población

Fernando Ruiz, ministro de Salud de Colombia. Foto: MinSalud.

A solo semanas de que empiece el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dejó claro que, aunque la vacuna no es obligatoria para toda la población e inclusive los ciudadanos pueden firmar un documento donde se niegan a recibir la inmunización por las razones que tengan, debido al riesgo de propagación del virus, solo se podrá garantizar que la pandemia se terminó si se ha vacunado al 70 % de la población nacional.

“Las vacunas de todas las intervenciones médicas son las más seguras. La invitación es a todos los colombianos a vacunarse, si no nos vacunamos todos vamos a seguir prolongando esta situación indefinidamente con todas las consecuencias, no para quienes no se vacunan, sino para todos los colombianos”, dijo Ruiz.

El ministro además hizo un llamado a la ciudadanía de que es momento de empezar a pensar en el bienestar de todos los ciudadanos y de unirse como comunidad para superar el virus. Este mensaje también lo envió a las entidades de salud, pues de ahora en adelante, de ellas dependerá el cumplimiento de la aplicación de la vacuna.

“La táctica es fundamental, especialmente cuando estamos llegando al punto cercano de la aplicación de la vacunación y es clave que entidades territoriales, IPS y EPS estén trabajando integradamente en ese desarrollo”, comentó el ministro de Salud.

El funcionario agregó que a partir de este miércoles el personal de salud de primera línea podrá entrar al portal web ‘Mi Vacuna’, para verificar o postularse para la primera etapa de la vacunación que iniciará, según la información del Gobierno nacional, el 20 de febrero de 2021.

¿Qué es el consentimiento informado para recibir la vacuna?

A través del consentimiento informado se pone a disposición de los colombianos toda la información relevante sobre el procedimiento o producto médico que se le va a aplicar frente a la inmunización del covid-19. Esto para que quien tenga el turno de vacuna tome una decisión clara sobre si desea o no aceptar que le apliquen el medicamento.

En este caso, el proceso contemplado en el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 consiste en que los colombianos reciban, a través de ese documento, toda la información sobre los biológicos que se les van a aplicar y que vienen dentro de las vacunas que fueron adquiridas por el Gobierno nacional.

“Dentro de la información relevante, en el consentimiento informado se incluyen los beneficios, efectos adversos y alternativas del respectivo tratamiento, de forma que la decisión del usuario esté basada en información clara y suficiente”, explicó Andrea Hurtado, directora Jurídica del Ministerio de Salud y Protección Social.

Foto de archivo. Una enfermera muestra la vacuna rusa "Sputnik-V" contra COVID-19 en una clínica en Moscú, Rusia. 17 de septiembre de 2020. REUTERS/Tatyana Makeyeva

El apoyo de la ONU al Plan Nacional de Vacunación:

Durante el programa ‘Prevención y Acción’ también se conoció que el secretario General de la ONU, Antonio Guterres, expresó su alegría y confianza con el Plan Nacional de Vacunación que se ejecutará en Colombia y afirmó que espera que esto sirva para salvar vidas en el país.

“Hago un llamado a la solidaridad internacional para poner a Colombia en la atención a las comunidades más expuestas, incluidos los migrantes en el país. A pesar de las dificultades, el desarrollo de la vacuna representa un motivo para la esperanza...el mayor reto es garantizar que la vacuna sea un bien público mundial, accesible y asequible para todos los ciudadanos”, expresó Guterres.

Además, hizo una reflexión sobre lo que la crisis del covid-19 ha generado en el mundo y dijo que esta ha sido una oportunidad para promover sociedades más justas y sistemas de protección más fuertes.

Sin embargo, aprovechó el momento para recordarle al Gobierno nacional los compromisos que tiene con el Proceso de Paz y le aseguró al presidente Duque que la paz también es una herramienta clave para atender la emergencia que ha traído el coronavirus.

Vea también:

Alejandro Ordóñez y su esposa dieron positivo para coronavirus

Moderna dice que entregará 10 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus a Colombia a “mediados de 2021”