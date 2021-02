“El único que tiene asegurado su cupo en la segunda vuelta es Gustavo Petro”: Rodrigo Lara

Senador, Rodrigo Lara (Colprensa - Prensa Rodrigo Lara)

El papel político que tendrá Rodrigo Lara para las elecciones de 2022 no pasarÁ de agache. El senador que abandonó recientemente el partido Cambio Radical, busca ahora una plataforma de origen liberal, que según él, se aleje de los extremos políticos.

“He venido haciendo un esfuerzo para contribuir en la construcción de una base y plataforma ideológica de origen liberal y al mismo tiempo con una prioridad reformista de tipo socialdemócrata” , le dijo Lara a El Tiempo.

En su cuenta de Twitter, Lara señaló que el resultado en las elecciones de Ecuador es una premonición de que el Centro Democrático no tendrá la capacidad de derrotar a Gustavo Petro en los comicios presidenciales del próximo año.

“El resultado electoral de la primera vuelta en el Ecuador es una premonición clara: el Centro Democrático no está en capacidad de derrotar a Petro. Por el contrario, lo robustece”, dijo el senador Lara.

El senador además sostuvo, en el programa que dirige Juan Carlos Iragorri en RCN Radio, que el único que tiene asegurado el cupo para una segunda vuelta en 2022 es Gustavo Petro. “No me cabe duda de que a estas alturas el único que tiene asegurado su cupo en la segunda vuelta es Gustavo Petro“, opinó Rodrigo Lara.

¿Rodrigo Lara como candidato presidencial?

Luego de dar a conocer el inicio de la ‘Fundación Juntos’, un centro de pensamiento político de filosofía libre, socialdemócrata, iniciativa del senador Rodrigo Lara, este admitió, en entrevista con varios medios, que “cualquier actor político tiene en perspectiva una aspiración presidencial”. Sin embargo, destacó que primero trabajará en darle fuerza a su nuevo proyecto político.

En diálogo con el diario El Espectador, Lara indicó que el nacimiento de su fundación fue motivado por su creencia que el debate político en Colombia debe enriquecerse con posturas académicas y profesionales.

“Estamos viviendo una crisis muy profunda y la política no puede ser una expresión superficial, vaga o etérea, y menos producto de una simple polarización y división del país. Los problemas por resolver son muy profundos y creo que deben discutirse con mucha seriedad. Para eso es esta fundación”, afirmó Lara al medio bogotano.

El senador Rodrigo Lara propone un referendo en respuesta al expresidente Álvaro Uribe - Foto Senador de la República.

Ante las indagaciones por su futuro político y las movidas que realiza, el senador expresó que si bien todo político tiene en la mira el camino a la Presidencia, en el momento no tiene afán por ello, pues cree que para emprenderlo primero debe concretar las ideas y posturas, motivo por el el cual inició su ‘Fundación Juntos’.

“Soy metódico y serio. Considero que lo primero es representar una idea, postura política y concretarla en un programa. Si no somos capaces de representar y plantear estas reformas, en el marco de la fundación, entonces, no tiene mucho sentido aspirar por aspirar. Esperemos. No tengo afán ni aspiraciones en esta materia, pero sí creo que hay que empezar y se hace con este tipo de procesos”, expresó el dirigente político.

Posteriormente, a esta entrevista, Rodrigo Lara también habló con la revista Semana, y allí, el senador manifestó que, “la persona que está en la política activa que no considera ser presidente, no está diciendo la verdad, todos tenemos presente en un medio tan competitivo como este esa posibilidad”, pero al igual que para el diario El Espectador, confesó que no es una obsesión y que prefiere no precipitarse.

Sin embargo, la periodista Vicky Dávila le insistió por sus intenciones con la fundación a futuro y el senador tampoco descartó la idea de lograr presentarse a las presidenciales de 2022, pues señaló que, “la política tiene un elemento de coyuntura muy fuerte” , pero volvió a enfatizar que no quisiera lanzarse “inmediatamente”.

“Las circunstancias a veces apremian entonces no lo puedo descartar. Yo quisiera primero consolidar y dedicarle mucho tiempo a esta fundación, a pensar el país desde esta filosofía política, desde esta ideología y a ofrecer esa plataforma, pero el tiempo corre tan rápido que no lo puedo descartar”, dijo Lara a la revista Semana.

Ante su perspectiva de otros políticos, y a la pregunta de una posible llegada de Tomás Uribe a la urnas presidenciales de 2022, Lara afirmó que él tiene toda la oportunidad, pues su padre, el expresidente Álvaro Uribe, es cabeza del partido, por lo cual según Lara es viable, pero también muy temprano para hablar del tema. En cuanto a la ola de izquierda, Lara indicó que gran parte del Partido Verde se inclina por Gustavo Petro, por lo que no descartó que se afinen con él.

En entrevista para La FM, Lara no descartó lograr alianzas con personajes como Juan Manuel y Carlos Fernando Galán, Alejandro Gaviria e incluso con Sergio Fajardo, uno de los precandidatos fuertes de la centro izquierda.

“Claro que hay procesos de concertación. Yo ya me senté con Carlos Fernando y Juan Manuel Galán, he hablado con Alejandro Gaviria que aún no es candidato, he hablado con Luis Fernando Velasco y muchos sectores liberales que se identifican con esta matriz ideológica de centro”, manifestó a la emisora

A la pregunta: ¿Y Sergio Fajardo cabe? respondió que sí, “desde que comparta unas ideas, una matriz liberal y un reformismo profundo, no soy nadie para vetar a nadie, la política no es un club de amigos, ni es una rosca, es la defensa de unas ideas”.

