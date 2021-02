Revelan conversaciones de alias ‘Otoniel’, el narcotraficante más buscado en Colombia, que sigue impartiendo macabras órdenes al Clan del Golfo

Daniel Antonio Úsuga, más conocido con el alias ‘Otoniel’, es el máximo jefe del Clan del Golfo, red delictiva que mueve toneladas de cocaína desde Colombia a Centroamérica y Estados Unidos, y el narco más buscado en el país. Por información para su captura las autoridades colombianas ofrecen 3.000 millones de pesos mientras que en Estados Unidos la cifra se eleva hasta los 5 millones de dólares para dar con su paradero.

Úsuga hizo parte del Ejército Popular de Liberación (EPL) desde los 16 años y de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), según las autoridades maneja sus propias rutas para la producción y tráfico de drogas y está involucrado en la minería ilegal, extorsión, microtráfico y contrabando.

En una exclusiva de Noticias Caracol se conocieron varios audios de llamadas en las que ‘Otoniel’ dicta órdenes a miembros del Clan del Golfo. En uno de ellas ordena desaparecer a un miembro de su propia estructura criminal.

Esta es una de las conversaciones que reveló el noticiero:

El otro temita es Ronco, entonces lo que dice Pueblo, lo que se analizó es que ese man es mejor sacarlo de allá, pero sacarlo del todo, el problema es cómo se vaya a hacer las cosas, si las hace usted por allá, si puede (...) y si no organizar para que tire por el lado de Necoclí y cogerlo por allá y hacer las cosas bien pero hay que mirar lo del primo, sobrino también, porque tiene un sobrino que también trabaja ahí, entonces hay que mirar que no deban tantas platas y que las mercancías que tengan de una vez moverlas, que no se pierdan.