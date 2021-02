El Pibe Valderrama fue el más grande de todos y Faustino el mejor delantero: ‘Bolillo’ Gómez

El técnico de Independiente Medellín habló también sobre Reinaldo Rueda, Selección Colombia y la final ante Deportes Tolima. Vía: Independiente Medellín

Fiel a su estilo, el técnico colombiano, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, habló claro sobre sus puntos de vista en varios temas del fútbol colombiano, sus declaraciones muchas veces generan polémica y esta oportunidad no fue la excepción, pues según él, no ha existido un jugador en Colombia mejor que Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y en cuestión de delanteros, nadie supera lo mostrado por Faustino Asprilla.

En diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio, el estratega también hizo una crítica al no encontrar un futbolista parecido a Freddy Rincón, que para él fue clave en varios momentos de la Selección Colombia, dijo que Cuadrado posiblemente sería un punto de referencia, pero que le falta algo importante.

“Para mí en la historia el mejor de nosotros es el Pibe Valderrama, y el mejor delantero en la historia es Faustino Asprilla, pero el Freddy Rincón dónde lo encontramos, y si Cuadrado metiera más goles estaría comparado con él, lejos, ojalá llegara a ser un Rincón”, afirmó el ‘Bolillo’.

Fue insistente con el tema de que a la selección le hace falta un Rincón, puesto que jugadores talentosos han existido durante muchos años en el país, pero ninguno se asemeja al nacido en Buenaventura.

“Yo he sido un hombre que en toda mi historia he tenido jugadores muy grandes, estoy buscando un Freddy Rincón, ese es el jugador que no encuentro en el fútbol colombiano. En Colombia hemos tenido jugadores muy talentosos, está el ‘Pibe’, Alejandro Brand, Alfredo Arango, Alfonso Cañón, y si hablamos de delanteros está Faustino (Asprilla), José Ernesto Díaz, Willington Ortiz, etc.”

Es por eso que se atrevió a comparar a dos de las selecciones más recordadas en el país, la primera fue la que clasificó al mundial de Estados Unidos 1994 y la segunda la clasificada a Brasil 2014. Dejando claro que en cuestión de resultados la de Brasil fue mucho mejor, pero que la más talentosa y que jugaba mejor al fútbol era la del 94.

“La de la época del mundial 94 era más buena, hasta antes del mundial, de ahí en adelante si decepcionamos, pero eran grandes, fuertes y con personalidad. Ese equipo para mí era maravilloso”, aseguró.

Dio su concepto respecto a los microciclos, tomando como base el realizado en estos momentos por el técnico Reinaldo Rueda, y se mostró crítico sobre este aspecto, pues asegura que es muy poco tiempo para lograr consolidar una idea ya que en cuatro días no se logra mucho.

“Adoro a Reinaldo, estoy feliz de que sea el técnico de la selección y le creo lo que sea, pero es un concepto muy personal. Tú citas un equipo el día 11, lo recuperas, estás 12 y 13 y lo devuelves el 14… ya no hablo más”, dijo.

Finalmente, habló sobre lo que será el partido de este jueves entre su equipo Independiente Medellín y Deportes Tolima, por la final de la Copa Betplay. La oportunidad de enfrentarse previamente, en partido válido por la jornada 5 de la Liga, lo hizo analizar muy bien sobre qué partido tiene que plantear.

“Es un equipo ordenado y que además gana rebotes, es como cuando Jordan hizo contratar a Dennis Rodman, no sabía encestar, ni pivotear pero ganaba los rebotes ofensivos y defensivos, y el que gana rebotes acelera y complica. Trabajan bien por las bandas y eso lo vienen haciendo desde que estaba Gamero, son muy fuertes”, confirmó.

Además, halago el proceso que se ha mantenido por varios años en el equipo ‘pijao’.

“Encontramos un rival muy bueno, ese equipo ya es grande en Colombia, cuando yo vi la sede donde entrenan dije que ese equipo tenía que ser grande. Saben quién defiende y quién ataca, tienen buen bloque y presión arriba, buenos pases largos y gran arquero. Es un equipo muy bien confirmado y tienen un técnico fuerte que muestra carácter, y cuando un entrenador tiene eso, el equipo también lo tiene”.

Respecto a sus jugadores, confesó que son muy talentosos, pero que en ciertos momentos de los partidos les hace falta táctica y posicionamiento dentro del terreno de juego.

“Tenemos que trabajar con mucha continuidad y mucha concentración. Una de las virtudes del Medellín es que tiene talento, muchos dicen que los equipos míos son defensivos y en este caso no es así, la mayoría son jugadores ofensivos. Hay que enseñarle a este equipo orden táctico, tiene jugadores recorridos y maduros, que han quedado campeones, pero hay ciertas cosas que mejorar”, concluyó.

Final Copa Betplay

Independiente Medellín y Deportes Tolima se enfrentarán este jueves 11 de febrero por el título de la Copa Colombia. El equipo antioqueño buscará su tercer campeonato en la historia mientras que el equipo de Ibagué irá en busca de su segundo trofeo.

