Karol G reveló cuáles son sus planes para el futuro

Entre los planes a futuro de Karol G esta ser mamá.

La cantante de música urbana, karol G se ha posicionado como una de las cantantes urbanas más destacadas del momento, con éxitos como ‘Bichota’ y ‘ayyy dios mio’. La música ha sido su gran pasión y desde muy joven ha buscado formas y oportunidades para lograr avanzar.

La cantante paisa estuvo en el tercer capítulo The Rockstar Show, dirigido por Nicky Jam, donde le preguntó ¿a futuro le gustaría dedicarse también a otras cosas? y no dudo en responder, que la actuación podría ser una opción.

El programa que duró media hora, comenzó con la anécdota de cuando Nicky Jam conoció a Karol G, cuando estaba buscando una oportunidad para presentarse con él

“Llegan y me dicen, aquí hay una muchachita como de 17 años, que quiere cantar contigo en la tarima, y quiere cantar esta canción, y yo digo, pues tráela y yo la escucho haber si tiene talento”, cuenta el presentador del programa que resaltó el talento de la cantante y mencionó que para él es una de las mejores voces de música urbana.

Y es que la fama de Carolina Giraldo Navarro, se volvió famosa en los últimos años, pero lo cierto es que ha buscado un espacio en la música desde que era una adolescente. De hecho, hizo parte del reality musical ‘Factor XS’ en su versión del año 2006. Más tarde, el paisa trabajó como corista del reguetonero Reykon y hasta lanzaron un tema colaborativo llamado ’301′. Además,ha trabajado con artistas como Anuel AA, su actual pareja, Maluma, Bad Bunny entre otros.

En la entrevista la artista contó cómo fue su historia desde que era muy niña y aseguró “todos se hacían conmigo en clase de música porque era la que me gustaba y en la que me fajaba más”, Pero, no era muy popular contó que la Carolina que es ahora, es el resultado de la experiencia de todos los años que ha vivido.

En medio de la entrevista Nicky Jam aprovecho para preguntarle los planes que tiene a futuro y aseguró que “Yo tengo muchos planes que no sea la música (...) la actuación (...) y actuando me sueño siendo la mala de la película, siempre me pasa que mis personajes favoritos son los malos, porque son de los que todo el mundo se acuerda”, expresó en primer lugar la paisa.

Y el presentador aprovechó para decir que “yo no lo dudo, yo te conocí queriendo ser una cantante famosa y hasta nos encontremos en una película tú siendo la mala y yo siendo el malo también”.

La cantante de música urbana también, contó, que el tiempo de cuarentena le sirvió para pensar en otros negocios fuera de la música y para plantearse el ser mamá y consolidar una familia.

“Obviamente el día de mañana espero tener mi familia, ser mamá y poder retirarme por un tiempo de la música estando clara en que van a haber otros negocios que podrán respaldarme. Entonces, como mujer de negocios, como empresaria en otros aspectos estoy ahí evolucionando”, adelantó Carolina.

Por otro lado, compartió su experiencia de sentirse sola y ansiosa a veces, porque a pesar de que todo ha salido muy bien, en ocasiones siente vacíos. Y lo atribuyó al cambio que ha tenido su vida en los últimos años, además, de la responsabilidad que tiene de hacer feliz y darle mucho de sí a la gente que la sigue.

Incluso, aseguró que una de las cosas que más le afectan son las redes sociales por los comentarios de la gente que a veces dice cosas sin empatía y hacen comentarios destructivos.





LEA TAMBIÉN

Este es alias ‘Pablito’, el sanguinario cabecilla del ELN que estaría planeando un atentado en Bogotá