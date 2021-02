Gobierno colombiano compraría dos millones de vacunas adicionales para venezolanos que se regularicen

27/12/2020 Imagen de archivo de una dosis de la vacuna contra la COVID-19.

El presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, informó este lunes la creación de un Estatuto de Protección Temporal para migrantes, que podría llegar a beneficiar a más de dos millones de venezolanos. El anuncio fue hecho tras una reunión entre el mandatario colombiano y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi.

Uno de los elementos que más interés ha causado en el país, es la posibilidad de que los venezolanos que se regularicen puedan acceder a las vacunas. Efectivamente, en horas de la mañana de este martes, Lucas Gómez, gerente de Fronteras de la Presidencia de la República, confirmó a la emisora Blu Radio que los migrantes que se regularicen en el país podrán acceder a la vacuna contra el coronavirus, pero aclaró que esto no significa que algún colombiano vaya a ser desplazado. Gómez aclaró que se están gestionando recursos de cooperación internacional con el fin de que el Gobierno nacional adquiera nuevos biológicos y aseguró que esta adquisición estaría alrededor de las dos millones de vacunas adicionales con el fin de cubrir a la población migrante.

“Vamos a ingresar un número adicional, dos millones de dosis adicionales. Estamos viendo los mecanismos, la manera como ingresarían”, confirmó el funcionario. Según Gómez, con dos millones de dosis adicionales se podría inmunizar un total de 36.250.000 personas, con lo cual se cubriría toda la población priorizada. Explicó el funcionario que esas dosis extra no entrarían a un programa exclusivo para venezolanos, sino al Plan Nacional de Vacunación.

“Si hoy tenemos 35.250.000 personas que podrían ser vacunadas, al día de mañana, con la cooperación internacional, nos entrarían dos millones de dosis para vacunar a un millón de personas más”, aseguró Gómez.

Ante la afirmación que había hecho anteriormente el Gobierno sobre que Colombia no vacunaría a los venezolanos, el gerente de Fronteras recalcó que el presidente Iván Duque mencionó que “siempre que estén regularizados el Gobierno hará un esfuerzo para vacunarlos”. Agregó que quienes estaban regularizados desde antes, ya están incluidos en el Plan Nacional de Vacunación, mientras que “al millón adicional que no está regularizado aún los vamos a incluir en el Plan Nacional de Vacunación, pero con recursos de cooperación internacional , no es que esa población le vaya a quitar el cupo a algún colombiano el día de mañana, eso no es verdad”.

El nuevo Estatuto de Protección Temporal tendrá una vigencia de 10 años y permitirá que los migrantes venezolanos que se acojan a este beneficio puedan permanecer de manera regular en Colombia; transcurrido ese tiempo, si desean quedarse en el país, deberán solicitar una visa de residente. Según cifras del gobierno de Iván Duque hay casi un millón de migrantes indocumentados, que ingresaron a Colombia huyendo de la grave situación en su país.

Lucas Gómez también se refirió a los comentarios que se han promovido en redes sociales sobre que este estatuto le daría a los migrantes la posibilidad de votar en las elecciones que se tienen previstas para el próximo año. El funcionario aseguró que “se trata de una medida humanitaria, no política; montarse películas que votarán en 2022 por un partido u otro es absurdo” y llamó a los ciudadanos a tener responsabilidad a la hora de compartir ese tipo de información.

Según los datos de Migración Colombia, a 31 de octubre de 2020, había más de 1,7 millones de ciudadanos venezolanos en Colombia, de los que 770.000 estaban en situación regular. Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Medellín y Cali son las ciudades colombianas con más presencia de migrantes venezolanos.

Colombia acoge a más del 37 por ciento de los 4,6 millones de venezolanos que viven en América Latina y el Caribe después de haberse visto forzados a dejar su país.

Según el gerente de Fronteras, la importancia de este estatuto para el gobierno es saber quiénes están dentro del país, “necesitamos saber a quiénes tenemos aquí. Es importante caracterizar a esta población para tratar de garantizar ayudas”.

Además, especificó que “una de las grandes apuestas es que los venezolanos puedan aportar a la salud. Y paguen impuestos en el país”. Así como que “Colombia se reserva el derecho de admisión” asegurando que los venezolanos que sean descubiertos delinquiendo no recibirán los beneficios.

Obligaciones del migrante para ingresar al EPT

Incluir su información en el Registro Único de Migrantes Venezolanos

Todos los migrantes que se encuentren de manera regular en el territorio colombiano deberán hacer la transición del PEP al Permiso por protección temporal, para unificación y control.

Aquellos migrantes venezolanos que incluyan su información en el registro y, finalmente, no soliciten el permiso podrán ser sancionados.

Previo a la terminación de la vigencia del EPT, el migrante venezolano que desee permanecer en Colombia deberá tramitar y obtener una visa.

El migrante venezolano que, a la fecha de finalización de la vigencia del EPT, no haya regularizado su situación migratoria, incurrirá en permanencia irregular y podrá ser deportado.

