Colombia sí aplicará la vacuna de AstraZeneca a mayores de 65 años, a pesar que algunos países no lo harán

El viceministro de Salud, Alexander Moscoso, reveló a Blu Radio porque Colombia sí utilizará la vacuna inglesa en la población mayor de 65 años, a pesar que varios países de la Unión Europea, como Noruega, Francia y Alemania se negaron a su utilización en este rango de edad.

“Quiero aclarar muy bien lo que dicen algunos países de Europa, lo primero, La Comunidad Económica Europea (CEE) autorizó la vacuna desde los 18 años en adelante, pero algunos países decidieron que no hay estudios suficientes que avalen la efectividad en mayores de 65 años. Cosa distinta consideran las autoridades de Reino Unido y otros países de La Comunidad Económica Europea, incluyendo la misma comunidad como agremiación”, afirmó Moscoso a la emisora.

Asimismo, enfatizó que, “la vacuna no es que no cumpla los requisitos, es que las autoridades de ellos dicen que no tienen estudios suficientes”.

El viceministro expuso de ejemplo la aceptación de inmunizar a mayores de 65 años con la vacuna a países como Corea, Estados Unidos Y Reino Unido, ante lo cual sostuvo que todo se trata de decisiones particulares, pero en ningún momento se ha indicando que la vacuna no es adecuada para mayores de 65 años.

“Lo que están diciendo los otros países es que consideran que van a esperar que se hagan estudios adicionales. Nosotros revisamos muy bien los documentos al igual que Estados Unidos, la Comunidad Económica de Europa y otros países del mundo por lo que consideramos que los estudios sí son concluyentes en la seguridad y eficacia de la vacuna, en especial en la población mayor de 65 años”, explicó en entrevista el viceministro.

El funcionario, también destacó que quizás esta negativa de algunos países se debe a que estos tiene diferencias por los tiempos de entrega por parte de la farmacéutica y otras condiciones. “Nosotros tenemos claros todos los estudios, sin embargo, diariamente estamos leyendo toda la literatura y todos los estudios para estar pendientes de todas las modificaciones, pero hasta el momento la vacuna de AstraZeneca, es una vacuna segura” señaló Moscoso.

Panorama de la vacuna AstraZeneca en Europa.

De acuerdo con lo informado por la cadena radial Europe 1, la presidenta de la Alta Autoridad de la Salud (HAS) de Francia, Dominique Le Guludec señaló que la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca no debe suministrarse a los adultos mayores, pues “faltan datos para los pacientes mayores de 65 años, estos datos llegarán en las próximas semanas. Mientras tanto, recomendamos su uso en los menores de 65 años”.

El Gobierno belga tomó una decisión similar y no administrará las dosis de AstraZeneca en los mayores de 65 años, tal y como lo anunció el ministro de Salud Pública, Frank Vandenbroucke. Y es que el Consejo Superior de Salud de Bélgica dijo que si bien la vacuna funciona bien para las personas de entre 18 a 55 años, que no hay suficiente información sobre los efectos para las personas mayores.

Por su parte, Reino Unido y República Checa sí utilizarán dicha inoculación en las personas que tengan más de 65 años, según informaron los gobiernos de ambas naciones. De hecho, las autoridades sanitarias británicas ya han vacunado a personas mayores de 70 años con los dos preparados autorizados por los reguladores: el de Pfizer-BioNTech y el de Oxford-AstraZeneca. Además, afirmaron que las dos vacunas son seguras y efectivas.

Esto coincide con la información de los laboratorios que la desarrollaron. Un estudio de la Universidad de Oxford sugiere que la vacuna de AstraZeneca es efectiva en un 76 % durante los tres meses posteriores a la primera dosis.

