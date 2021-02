Así respondió Jessica Cediel a una seguidora que le llamó ‘prostituta’ en una publicación

La presentadora de Bingos Felices respondió a sus críticos por medio de su Instagram. Foto: Redes

La modelo colombiana Jessica Cediel compartió, este viernes 5 de febrero, a través de su cuenta de Instagram la respuesta que le dio a una seguidora que la llamó ‘prostituta’ por una de sus publicaciones en esta red social.

Cediel, quien utiliza su cuenta personal para relacionarse con sus seguidores, publicó una historia para su más de ocho millones de seguidores en la que hizo público el insulto del que fue víctima por una de sus fotografías.

Jessica Cediel le respondió a una seguidora que la llamó prostituta en una de sus publicaciones. Foto: Instagram.

“Familia, paso por aquí a dejarles lo siguiente. Hay gente enferma en esta vida. Definitivamente cada quien irradia lo que tiene en el corazón” , aseguró la reconocida presentadora.

La seguidora identificada en esta red social como Nicol Cabrera comentó una historia de la modelo en la que le decía que era “una prostituta de mierda”, a lo que Cediel le respondió que si no le gustaba ¿para qué la seguía? y cuestionó que si no la conocía por qué razón la trataba así.

Jessica Cediel le respondió a la seguidora que la llamó prostituta en una de sus publicaciones de Instagram, Foto: Instagram.

“No sé qué vacíos tendrás en tu corazón niña. Ojalá puedas ser coherente con tu vida. Uno no pierde el tiempo siguiendo a gente que no le gusta o escribiendo mensajes hirientes a gente que no le gusta. Que la vida llene los vacíos en tu corazón”, indicó Jessica Cediel en un mensaje que dejó en evidencia a la mujer que la insultó.

Por último, la modelo escribió de manera irónica que ojalá “dios y la vida nos protejan de tanta… no sé ni que decir”, concluyendo con un mensaje de despedida a sus seguidores y mencionando que siempre hay que mirar para adelante.

Jessica Cediel , presentadora y modelo, es una de las figuras del entretenimiento más polémicas del país. Por su padecimiento con los biopolímeros y sus relaciones amorosas, la bogotana siempre ha dado de qué hablar en redes sociales.

Ahora, la presentadora de ‘Bingos Felices’ afirma que recibe críticas con respecto a su peso y recalca que no es siempre lo que parece, dando un ejemplo de no inferir cosas a partir de lo que se ve en los principales medios de comunicación acerca de los famosos.

Según Cediel, en redes denotan su bajo peso y delgadez, para lo cual la modelo reveló un fenómeno en su organismo que la obligaría a tener una figura pequeña. “No saben lo que me cuesta subir de peso y ganar masa muscular” , afirmó por medio de sus historias en Instagram, al recalcar que lo que coma no influye en su apariencia.

“ Ay Jessi, estás muy flaca. Se te acabaron las piernas, se te acabó la cola, estás chupada de la cara, bla, bla, bla. O sea, la gente se limita a juzgar y a señalar, y no tienen ni idea de lo que pasa en la vida real”, y añadió que afortunadamente o, en este caso infortunadamente, a ella le cuesta mucho subir de peso.

“La gente no se imagina lo que yo trago”, confesó Cediel, hablando de aquellos que infieren que la modelo está bajo un régimen para bajar peso que la tiene tan delgada como los críticos afirman. Incluso, algunos de sus más fuertes detractores la comparan con “una niña de 13 años”, tal como confesó en las historias.

“Independientemente de cómo nos veamos frente a los ojos de los demás, pues no juzgar tan a la ligera porque uno no sabe cuál es el proceso que está viviendo la otra persona”, reflexionó la también actriz, haciendo referencia a su problema.

