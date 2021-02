El nuevo look de Shakira que recuerda los inicios de su carrera

Shakira compartió su nuevo estilo que recuerda los inicios de su carrera. Foto: Instagram Shakira.

Este viernes 5 de febrero, la cantante colombiana Shakira publicó un video y una fotografía a través de su Instagram en los que compartió con sus seguidores su nuevo estilo, que recuerda el look que llevaba en los inicios de su carrera.

Con más de 2,169,505 me gusta y cerca de 30.000 comentarios entre ambas publicaciones, el cabello rojo de la artista barranquillera se convirtió en el recuerdo nostálgico de los fanáticos de la artista que la han seguido a lo largo de sus más 31 años de carrera.

Su nuevo color de cabello rememoró a sus más de 70 millones de seguidores el look que lucía en el álbum que la consagró a nivel internacional “¿Dónde están los ladrones?”(1998) y su presentación en el MTV Unplugged que le mereció el premio Grammy anglo y dos Latinos.

En su última publicación, se ve a la cantante planchando su cabello que luce un nuevo color y contó a sus seguidores que “mi idea era que me quedara más rosa, pero como se me acabó el rosa tuve que mezclarlo con otro producto que tenía por ahí, que era más intenso”, aseguró de manera jocosa.

Le podría interesar: El guiño de Humberto de la Calle a Alejandro Gaviria para llegar a la Presidencia de Colombia

La cantante colombiana ha sido una de las artistas latinas con mayor reconocimiento a nivel mundial con una importante discografía que ha evolucionado a lo largo de las tres décadas de carrera y unas presentaciones inolvidables como la del Super Bowl frente a más de 100 millones de espectadores.

FILE PHOTO: NFL Football - Super Bowl LIV Halftime Show - Kansas City Chiefs v San Francisco 49ers - Hard Rock Stadium, Miami, Florida, U.S. - February 2, 2020. Shakira performs during halftime show. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Shakira, quien se caracteriza por su versatilidad a la hora de componer, es la artista sudamericana que más discos ha vendido, llegando a las 80 millones de copias con álbumes como Servicio de Lavandería, Fijación Oral Vol. 1 y 2, Loba y ¿Dónde Están los Ladrones?. Aunque inició su carrera cantando en español, en 2001 logró consolidarse en el mercado angloamericano con su primer sencillo en inglés: Whenever, Wherever, canción que llegó al top 10 de esa época en Estados Unidos y le valió su triunfal entrada al mercado más grande la música en el mundo.

Por esos años Ricky Martin, Enrique Iglesias y Gloria Estefan eran conocidos en el mercado estadounidense, y fue esta última quien, a finales del siglo 20, la convenció para hacer su crossover y coescribió su primer hit en Estados Unidos. Desde entonces su carrera ha estado marcada por grandes hitos:

Su primer Grammy anglo:

El 21 de febrero de 2001, Shakira llegó al Staples Center de los Ángeles en su segunda nominación al que es considerado el premio más importante para la carrera musical de un artista. Era la segunda vez que la colombiana era nominada y las esperanzas de ganarlo eran pocas. Ese día Shakira competía contra nombres como Christina Aguilera, quien también arrancaba su carrera junto a Britney Spears; Luis Miguel y su futuro gran amigo, Alejandro Sanz, por lo que para ella era un paso más en su carrera, pero no el triunfo que le esperaba.

Con Gloria Estefan en el escenario y gritando su nombre acabó la incertidumbre: Shakira se convertía en la primera mujer colombiana en recibir un Grammy y la segunda en general después de Carlos Vives. La cara de sorpresa no era para menos: la entonces joven de 24 años recibía el gramófono por su MTV Unplugged, un proyecto en el cual interpretó canciones de sus dos primeros álbumes de manera acústica. Ese día Shakira empezó su ascenso hacia el estrellato mundial.

Su ‘tesis’ de grado y Hips Don’t Lie

Con su álbum Servicio de Lavandería, que estalló en ventas con sencillos como Objection (Te Aviso Te Anuncio), Underneath your Clothes, Whenever, Wherever (Suerte) y Que me Quedes Tú, Shakira anunció en 2005 lo que ella calificaría como su ‘tesis’ de grado al sacar dos álbumes consecutivos, uno en español y otro en inglés, titulados Fijación Oral Vol. I y Vol. ll, respectivamente.

En estos dos, Shakira reveló una artista más madura, con 28 años, ya se había enamorado lo suficiente para escribir Día de Enero, En Tus Pupilas y hasta había sufrido también lo necesario para escribir una de sus canciones más icónicas y donde empezó a demostrar su capacidad de adaptarse a los nuevos sonidos: La Tortura, una mezcla de pop y reggaetón junto a Alejandro Sanz que, en su momento, fue una de las canciones en español más escuchadas en el mundo. Pero la cúspide de su carrera en los 2000 llegó con Hips Don’t Lie, un himno a su ciudad natal y a sus caderas, composición que le valió su primer y hasta ahora único número uno en Estados Unidos y que la puso en boca del mundo.

Los mundiales y el inicio de su romance

Hips Don’t Lie mandó la carrera de Shakira a los escenarios más importantes: se presentó por primera vez en el show de los Grammy, volvió a los MTV Video Music Awards donde fue de las más nominadas esa noche y finalmente arribó el 9 de julio a Berlín, Alemania, a clausurar la Copa Mundial de Fútbol, día clave en su vida, porque a los 4 años y gracias a esa presentación, la FIFA la convocó para componer y presentarle al mundo una canción oficial para el Mundial de Sudáfrica 2010: ahí nació Waka Waka.

Este es uno de los sencillos más vendidos de la historia, superando las 10 millones de copias en todo el mundo y las casi 2 billones de visualizaciones en YouTube. Waka Waka también sería la canción por la cual la barranquillera conoció a Gerard Piqué, el ahora padre de sus hijos Milan y Sasha, y quien la noche de la final, cuando la selección española disputaba el título contra Holanda, le dijo a Shakira que si ganaba el Mundial la invitaba a cenar.

De ahí en adelante vendría el Mundial de 2014, en el que lanzó su sencillo Dare (La, La, La) y con el cual se presentó en la clausura, por tercera vez, del evento. A Shakira solo le faltaba un evento que, según ella, lo había soñado desde 2010.

El medio tiempo del Super Bowl

El 26 de septiembre de 2019, tanto Shakira como Jennifer López anunciaron en sus redes sociales que se presentarían en el medio tiempo del evento deportivo más visto en Estados Unidos, el 2 de febrero de 2020, el día del cumpleaños número 43 de la colombiana.

Ese día, en medio de su celebración, Shakira bailó champeta, salsa, cantó en español, inglés, tocó la guitarra y atrapó a una audiencia de más de 100 millones de espectadores, junto a Jennifer López. El 2 de febrero de 2020, se inmortalizó como la fecha en que una colombiana protagonizó uno de los shows más importantes del mundo y coronó su nombre como una de las leyendas de la música hispana que, 30 años después, no deja de cautivar a una audiencia que la vio crecer y que hoy la sigue aclamando.

Le puede interesar

‘Día de enero’: la historia detrás de la canción que Shakira le dedicó a Antonio de la Rúa y que cumple 15 años de lanzamiento