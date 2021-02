Colombia registra 11.025 casos nuevos de covid-19, este 3 de febrero

Una mujer se realiza una prueba de covid-19 durante una jornada de toma de muestras, el 21 de enero del 2021, en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr

El Ministerio de Salud y Protección Social reportó, este martes 3 de febrero, 11.025 casos nuevos de covid-19 en Colombia. En las últimas 24 horas se procesaron 62.71 pruebas de las cuales 39.904 son PCR y 22.807 de antígenos.

El informe también señala que 301 colombianos fallecieron a causa de la enfermedad. De esta manera, el país llega a un total de 54. 877 muertes desde que el virus llegó al territorio nacional.

Al conglomerar todas las cifras, Colombia llegó a 2.125.633 contagiados, de los cuales 75.722 son casos activos y 1.988.958 corresponden a casos positivos que ya lograron superar el coronavirus.

En cuanto a las regiones con más casos reportados este miércoles, Bogotá lidera la lista con 3.041 contagios, le sigue el departamento del Valle con 1.179 y Cundinamarca con 893 casos positivos.

Hay 2.289 conglomerados en el país. Los territorios son: Amazonas, Antioquia (Ituango), Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Bolívar, Buenaventura, Caldas, Caquetá, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada, Guaviare y Guainía.

Gobierno define si habrá o no vacunas para quienes ya se contagiaron de covid-19

La llegada de las vacunas según el Gobierno Nacional al país sería el 20 de febrero, como lo anunció el presidente Iván Duque, la semana pasada. A pesar de que el Plan de Vacunación se ha venido socializando por los diferentes entes gubernamentales (alcaldías, gobernaciones, secretarías, ministerio y presidencia) cada día surgen más dudas en la ciudadanía, entre esas ¿Las personas que ya tuvieron coronavirus deberían vacunarse?

En el imaginario de las personas, está creer que una vez se tiene el virus el cuerpo adquiere la respuesta inmunológica necesaria para combatirlo y de esta forma ya no necesitará curas al problema o una medida preventiva.

Sin embargo, los científicos a nivel internacional han declarado que no se tiene una respuesta clara a este tema. Pero, la principal ventaja de una vacuna sobre la teoría en torno al contagio es que la inyección si es predecible y segura; en el caso de la vacuna contra el Covid-19, contrario a lo que se creía inicialmente, en un tiempo récord los investigadores demostraron que la vacuna tiene un porcentaje de efectividad alto y que los efectos secundario se pueden controlar.

Ya que algunos efectos son dolor de cabeza (cefalea), dolor en las articulaciones (artralgia), dolor muscular (mialgia), fatiga, resfriado; fiebre (pirexias); y con alguna frecuencia enrojecimiento en el lugar de la inyección, inflamación de los ganglios (linfadenopatía) y poco frecuente malestar general.

De acuerdo a The New York Time en el caso de los voluntarios que recibieron la vacuna de Moderna tenían más anticuerpos —un marcador de la respuesta inmunitaria— en su sangre que las personas que habían estado enfermas con Covid.

Y aunque en otras infecciones y virus, la lógica de que el cuerpo desarrolla defensas para combatir la enfermedad es cierta. Como lo declara el Ministerio de Salud en su programa, aún no hay suficiente información para asegurar dicha teoría.

“En este momento no hay suficiente información disponible como para afirmar si una persona que estuvo infectada no volverá a infectarse o por cuánto tiempo estará protegida contra el Covid-19; esto se llama inmunidad natural. La evidencia sugiere que es probable que la inmunidad natural contra la Covid-19 no dure demasiado, pero se necesitan más estudios para entender mejor esto” , señala el programa.

El Ministro de Salud, Fernando Ruiz, declaró que “En algún momento estuvimos planteando la posibilidad de no vacunarlos, pero esas personas ya están incluidas dentro de las compras que hemos hecho de vacunas. Dentro del 70% de la población que será vacunada en el país están incluidos los que han tenido Covid”.

Pese a que las personas contagiadas serán vacunadas, MinSalud plantea que “El CDC no puede opinar acerca de si las personas que tuvieron COVID-19 deberían vacunarse contra el COVID-19, no obstante, considera que este grupo de personas no debe ser prioritario”.

Además, Ruiz, comenta que “se estarían vacunando en el momento en el que le corresponda el grupo respectivo. Eso estamos analizándolo, pero probablemente se tomaría esa decisión, es más fácil hacerlo ahora así que buscarlos al final”.

Por ahora, como ya lo han dicho anteriormente en Colombia, la población prioritaria serán los trabajadores de la salud y las personas mayores de 80 años.





Le puede interesar:

Más de 25 mil colombianos fueron víctimas de desplazamiento forzado en 2020, según la ONU