Nairo Quintana anunció que la próxima semana viajará a Europa para iniciar las competencias

El ciclista colombiano Nairo Quintana continúa con su preparación de cara a su inicio del calendario de competencias de 2021. El ciclista colombiano del Arkéa-Samsic redobla esfuerzos, para estar en óptimas condiciones, luego de la cirugía que le practicaron en sus rodillas, el pasado mes de octubre, y que hizo que su trabajo de pretemporada fuera diferente. En las últimas horas, el ‘escarabajo’ le concedió una entrevista al Vbar Caracol y habló de su proceso de recuperación, así como de sus grandes ambiciones de la temporada.

“La rotura de los cartílagos es una de las más difíciles para los deportistas. Desde el primer momento he venido trabajando para recuperarme de la mejor manera. Es lógico que no estamos a un gran nivel, los problemas físicos han atrasado todo, pero en líneas generales vamos bien , trabajando en la bicicleta y con buenas sensaciones”, manifestó el pedalista boyacense.

Quintana entregó detalles de sus planes con el equipo francés y las primeras carreras en las que participará, si su salud y la pandemia lo permiten. “Inicialmente, vamos a correr en el Tour de los Alpes Marítimos y de Var, una competencia que ganamos el año pasado . Es cerca de donde vivimos y marcará el comienzo. Luego, si todo sigue bien, y no cancelan carreras, seguiremos con la Vuelta a Cataluña y la Tirreno Adriático”, confirmó en el diálogo con el programa radial.

‘Nairomán’ ratificó su deseo de vestirse de amarillo, en el Tour de Francia, la única de las tres grandes que falta en su palmarés; conquistó el Giro de Italia, en 2014, y la Vuelta a España, en 2016.

“Le he traído la ilusión a los colombianos de ganar el Tour, luego a mis compatriotas del circuito y Egan Bernal nos regaló esa alegría. Seguiremos insistiendo para lograr el título, sabemos que no es fácil y que ha llegado una generación de jóvenes muy talentosos. Tenemos que seguir entrenando fuerte, probando métodos de entrenamiento para estar mejor”, explicó.

También indicó que espera poder participar en la ‘Corsa Rosa’, si el Arkéa recibe la invitación para competir. “Mi intención es clara, quiero estar en el Giro. Es una competencia que me gusta mucho, he estado allí dos veces y en ambas me destaqué; en una fui primero y en la otra ocupé el segundo lugar. Quiero volver a competir, estar de nuevo en el podio, así que esperamos tener un cupo en el evento” , aseveró.

Nairo Quintana confía en encontrar su mejor versión en 2021 y enfundarse el traje de protagonista. Además del sueño amarillo y la intención de volver a portar el rosa, quiere ser parte de la nómina de Colombia que participará en los Juegos Olímpicos e ir por la gloria máxima para el país, el oro en suelo japonés.

