“Ecuador es el próximo y el siguiente es Colombia”: el presidente ecuatoriano Lenín Moreno advierte sobre las intenciones del ELN de intervenir en las elecciones

Los presidente de Colombia, Iván Duque, y de Ecuador, Lenin Moreno. (Cortesía Presidencia)

Este fin de semana, la revista colombiana Semana dio a conocer un archivo incautado a Andrés Vanegas Londoño, alias Uriel, el tercer jefe del frente de Guerra Occidental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y quien fue abatido en octubre del 2020. En dichos documentos, habría valiosa información sobre la posible incidencia del ELN en las próximas elecciones presidenciales de Ecuador; sobre el tema, la publicación entrevistó al presidente de esa nación, Lenín Moreno, quien exhortó al gobierno colombiano a tener cautela con la información de ‘Uriel’.

De acuerdo con los audios y documentos, el ELN estaría apoyando abiertamente al candidato presidencial ecuatoriano Andrés Arauz Galarza, aliado del exmandatario de ese país Rafael Correa, para que su movimiento político regresara al poder en Ecuador el próximo 7 de febrero, día de las elecciones. En los reportes se evidenciaría un millonario préstamo que le hizo la guerrilla al menos a una campaña.

Los archivos encontrados en el computador de Uriel también dejarían ver el interés del ELN de llevar a cabo acciones en Argentina y Chile, donde supuestamente tiene enlaces, y de la posibilidad de que esa guerrilla haga inversiones en Venezuela.

En relación con dicha información, durante su entrevista en Semana, el mandatario del vecino país le dijo al Estado colombiano que tuviera “mucho cuidado (...) porque no se olviden que Ecuador es el próximo. El siguiente objetivo que ellos quieren es Colombia”, advirtió Lenín Moreno.

Igualmente, el mandatario le dijo al medio bogotano que la oposición a su gobierno “quiere formar una tenaza, una pinza que abarque Colombia” e incida en las democracias de otros territorios latinoamericanos como Venezuela y, según Moreno, “presionar a la hermana República de Colombia”.

“(...) Colombianos, mucho cuidado con estos grupos que siempre se disfrazan. Jamás lucen a la luz del día, generalmente se esconden en las tinieblas para hacer sus macabros planes”, exhortó el mandatario suramericano.

El presidente Lenín Moreno también le dijo a Semana que espera, en los próximos días, reunirse con su homólogo, el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez. “Estamos a la expectativa de que el presidente Iván Duque y el gobierno colombiano tengan la gentileza de compartirnos la información”, aseguró el jefe del Estado ecuatoriano, quien confía en que el Gobierno del país coopere con los “millones de archivos que faltan”, y que fueron publicados por Semana, para que puedan “ver esa realidad”, sostuvo.

Durante su entrevista con la periodista Vicky Dávila, el mandatario de los ecuatorianos también arremetió contra su predecesor, el expresidente Rafael Correa. Moreno Garcés aseguró que no tiene dudas de que Correa tenga nexos con grupos armados colombianos, como las FARC y el ELN; además, defendió al presidente Duque frente a las acusaciones que se le han hecho sobre su incidencia en el proceso electoral de ese país colindante con Colombia.

“Iván Duque es una persona extremadamente transparente y libre como para poder manifestar una opinión. No lo está haciendo”, aclaró el presidente de Ecuador, quien también destacó que el mandatario colombiano no provocó “una injerencia” en los comicios electorales del vecino país. “Ni él lo haría ni nosotros lo permitiríamos”, señaló Moreno a Semana.

En su entrevista de 45 minutos con ese medio colombiano, el mandatario calificó como “extremadamente delicado” el hallazgo tras la muerte de Uriel. Sin embargo, aseguró que para él “no es sorpresa”, pues ratificó la presunta relación de Rafael Correa con esa guerrilla y mencionó que en el pasado “había una franja en la que (esos grupos ilegales) actuaban con total libertad”.

En el archivo revelado por Semana se evidenciaría cómo Uriel les pregunta a dos contactos suyos en Ecuador sobre el dinero que tenía como destino final al “señor de la mariposa del sur MS”, y que se trataría de la plataforma UNES (Unión por la Esperanza), que tiene como símbolo una mariposa de colores y del cual es candidato Arauz Galarza. “Los comuneros nos informaron de una inversión de 80.000 USD entregados a ustedes en Barbacoas (...) nuestro éxito depende de apoyar la esperanza”, citó Semana.

En esa misma conversación, Uriel les dice a sus compañeros que las alianzas se afianzaron durante la participación del ELN en la Mesa de 2017, donde lograron consolidar la estrategia de reconocimiento a la que le apuntan y que se esperaba fortalecer con “nuestro amigo del cinturón”, refiriéndose, de acuerdo a lo que señalan las autoridades colombianas, al expresidente Rafael Correa..

Ante esta información, Semana habló con Rafael Correa, quien calificó todos estos hallazgos como “patrañas”, afirmando que estaban usando la misma estrategia que cuando él se lanzó a la presidencia, diciendo que había recibido dinero de las Farc.

El exmandatario afirmó que jamás habló con alias “Uriel”.”No sé quién es ‘Uriel’, no sé de qué me hablan. Cuando tenía claras opciones de ganar en Ecuador en 2006 sacaron que me financiaron las FARC... Es telenovela repetida, están desesperados porque van a ser derrotados el próximo 7 de febrero”.

Por su parte, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) calificó como falsas las versiones sobre su presunto apoyo a políticos en Ecuador y criticó al gobierno colombiano por, supuestamente, animar una “guerra de información para injerir” en las elecciones de ese país.

“En la última semana las agencias de inteligencia del Estado colombiano han difundido versiones falsas en las que presentan al Ejército de Liberación Nacional como si estuviera injiriendo en asuntos internos de Ecuador”, aseguró este lunes la guerrilla a través de un comunicado.

SIGA LEYENDO SOBRE OTROS TEMAS

“La JEP fue impuesta por las FARC”, Álvaro Uribe se despachó contra el tribunal de paz

Junta directiva de EPM nombró a Mónica Ruiz como su gerenta general (e)

Las mujeres ocupan un 45% de los cargos de liderazgo del Estado colombiano