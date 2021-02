“La JEP fue impuesta por las FARC”, Álvaro Uribe se despachó contra el tribunal de paz

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia. Foto: Colprensa.

La semana pasada, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió el auto 0019 de 2021, relacionado con el macrocaso 01, en el que se imputaron a los exguerilleros por la “toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”. El tema ha sido fuertemente debatido en redes sociales y por la opinión pública, al punto que hasta el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez -uno de los principales detractores del acuerdo de paz con ese exgrupo armado- se refirió al tema, atacando al tribunal.

En la Clausura de la Décima Conferencia Nacional Guerrillera de las Farc, el secretariado del grupo dió un parte positivo sobre el acuerdo. (Colprensa - Juan Páez).

El también exsenador habló con el diario cordobés El Meridiano y, entre otros temas, se refirió a los delitos que la JEP imputó al secretariado de las FARC. Uribe Vélez aseguró, de nuevo, que no le sorprende que dicho tribunal de paz impute esos delitos porque “la JEP fue impuesta por las Farc”. Uribe continuó con sus críticas a la institución, mencionó a su sucesor en el gobierno y firmante del acuerdo, el expresidente Juan Manuel Santos y lanzó una fuerte acusación.

“¿Sabe por qué las Farc firmó el proceso de paz? Porque Cuba y Venezuela les dijeron que tenían que firmar porque Santos les dio todo”, sentenció el exmandatario a El Meridiano.

Para ‘respaldar’ su premisa, el expresidente, quien se enfrenta actualmente a un proceso judicial por fraude procesal y soborno de testigos, le dijo a ese portal cordobés que cuando se firmó el acuerdo, Juan Manuel Santos dijo que no habrían curules en el Congreso para los exmilitantes de las FARC. Sin embargo, según Uribe, no fue así, debido a que “-Santos- dijo que los responsables de delitos atroces ni iban al Congreso y ahí están los violadores de niños”, cuestionó el líder natural del Centro Democrático.

“-Santos- dijo que si perdía el plebiscito no había acuerdo, lo perdió y lo que hizo en lugar de reformarlo fue imponerlo”, Uribe Vélez en El Meridiano.

Los arremetimientos contra el componente de mecanismo de justicia transicional por parte del expresidente colombiano no pararon ahí. Álvaro Uribe también le dijo a ese medio que la JEP no llama “las cosas por su nombre” y por eso “hablan de retención y no de secuestro”.

Cerca de cinco años después de su fundación, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio el salto más grande para la justicia de las víctimas, al imputar a ocho miembros del Secretariado en el caso 01 sobre secuestro. (Colprensa - Álvaro Tavera)

Por otro lado, el entrevistado cuestionó las leyes y condenas a las que se enfrentarían Rodrigo Londoño y demás pertenecientes a las FARC si confiesan sus crímenes relacionados al secuestro o toma de rehenes. “Si confiesan delitos no los condenan a cárcel, simplemente les imponen una restricción del área de movilidad y pueden seguir en el Congreso” , criticó.

¿Derogar, reformar o acabar con la JEP?

Para Uribe es “gravísimo” que los congresistas del partido FARC (cuyo nombre fue cambiado recientemente por “Comunes”) sigan en el Senado y la Cámara de Representantes tras confesar sus delitos. Por esa razón, el exjefe de Estado le dijo a El Meridiano que insiste “en dos reformas para la JEP”.

“Que aquellos que están en el Congreso responsables de delitos atroces salgan de allí y que se excluya a los militares de la JEP, que su conducta la examine un ente independiente, imparcial y sin impunidad, por su puesto. ¿Ve esa imputación como un saludo a la bandera?”, propuso Uribe, quien aseguró que la JEP utiliza “lenguaje” que atenúa los delitos cometidos por los exguerilleros de la extinta guerrilla y enfatizó en que “los -exmiembros de las FARC- que reconozcan delitos atroces no pueden estar en el Congreso”.

El máximo líder del uribismo también se refirió a la ley de Justicia y Paz que promovió cuando gobernó a Colombia. El expresidente dijo que cuando él lideró el proceso de desmovilización de paramilitares y guerrilleros fue criticado por el tiempo de cárcel que pagaban los criminales.

“En la ley de justicia y paz hubo cárcel entre 5 y 8 años para los culpables de delitos atroces y mis adversarios decían: es muy poquito ese periodo en la cárcel y yo decía tienen razón, pero a esos mismos críticos les parece muy bien que el violador de niños de las Farc o un secuestrador no pase un día en la cárcel y pueda estar en el Congreso”, Uribe para El Meridiano.

Entre otros temas de la entrevista, Álvaro Uribe resaltó las labores del Gobierno nacional durante su administración en varios aspectos. Además, dijo que el país debe seguir en la lucha contra el narcotráfico y reveló que la forma en que el Centro Democrático ganará las elecciones presidenciales en el 2022 es luchar con la vacunación contra el covid-19 “el empleo, de la reducción de la pobreza y la agenda de la seguridad”.

