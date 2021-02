Pastor Alape denuncia que su esquema de seguridad fue reducido. La UNP responde

El delegado del Partido Comunes en el Consejo Nacional de Reincorporación, Pastor Alape, responsabilizó, en una carta dirigida al ministro del Interior, Daniel Palacios, despacho donde está adscrita la Unidad Nacional de Protección, lo que le pueda pasar a su integridad debido a la reducción de su esquema de seguridad. La misiva fue enviada el 28 de enero de 2021.

Puso como ejemplo el día que debió viajar a La Guajira donde estuvo en el sepelio de un excombatiente y realizar otras actividades e reincorporación social y económica; para luego viajar a Antioquia.

Dijo que la responsabilidad no es del esquema sino del Gobierno de Iván Duque, pues este ha hecho reajustes financieros. Para Alape, esto representa una “limitación a las acciones y obligaciones de los firmantes con la implementación del Acuerdo”.

Insistió que las actividades que él hace responden a las “obligaciones con las acciones de reincorporación económica y social de la comunidad”. Ratificó su compromiso con el acuerdo de paz, pero dijo que “el Gobierno cumpla con las que le corresponde como administrador del Estado”.

Sobre las denuncias Caracol Radio habló el director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campo, quien dijo que el Gobierno protege a los excombatientes e integrantes del Partido Comunes y desmintió que haya habido alguna modificación a los esquemas de protección.

el director de la UNP respondió que no es cierto y reiteró que el Gobierno está comprometido con la protección de los firmantes del acuerdo de paz.

Lo manifestado por Pastor Alape no lo he podido entender, no lo entendemos todavía. Eso no es cierto. Al contrario, lo que ha habido es un compromiso por parte del Gobierno, como lo hemos venido adelantando, pero además quisiera aclararle a la opinión pública, a Pastor y a Rodrigo Lodoño, que el presupuesto destinado para viáticos de los hombres de protección de los miembros del Partido Farc ha sido un presupuesto importante, un presupuesto garantizado.