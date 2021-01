Música, regalos y mercados, así fue la visita de Karol G a la comuna 13 de Medellín

karol G, estuvo en la comuna 13 de Medellín dando regalos y cantando/ Instagram @karolg

A la comuna 13 de Medellín llegó Karol G en un carro de color blanco y detuvo las actividades del sector con su visita. Pese a las buenas intenciones de la artista, se presentaron aglomeraciones y multitudes que crearon controversia, debido a que en este tipo de ambiente el coronavirus tiene mayor probabilidad de contagio.

Pese a que el lugar fue marcado por la violencia durante décadas, en la actualidad es uno de los atractivos turísticos más visitados, ya que hizo de sus murales los más conocidos de la ciudad antioqueña.

La cantante paisa llegó con regalos para donar y alrededor de unos 100 mercados marcados con un mensaje que decía “Con amor, Karol G”. El hecho quedó registrado en varios videos entre los que subió a redes sociales la influencer Daiky Gamboa, que estuvo en compañía de la cantante.

Sin embargo, la artista no se fue con las manos vacías, además, del gran recibimiento de la comunidad, un artista local le regaló un cuadro con un elefante de muchos colores. En forma de agradecimiento Karol G, le dio un abrazo.

En los video publicados por redes sociales, se ve que al llegar al sector, la artista vestida de una camiseta negra y un short de jean bajó de su carro sin ningún tipo de seguridad y alrededor de ella se hicieron muchas personas para recibirla. Los fans no cumplieron con el mínimo de distanciamiento, incluso, hubo algunos que no tenían ni siquiera tapabocas como medida de seguridad.

La intérprete de ‘Bichota’ aprovechó el momento para dar un concierto en el cual aseguró que “Nos van a destruir en los noticieros, en las redes. Me van a matar por estar aquí. El hecho es que no podría venir en otro momento, amo Medellín, amo mi ciudad”.

En las redes sociales, hubo personas que apoyaron la visita de la cantante y comentaron cosas como “Súper lo que haces, ojalá muchos ayudáramos pero los tóxicos envidiosos solo votan veneno tóxico”, “Solo Medellín city nuestra ciudad con los mejores artistas” entre otros.

Y hubo otras personas, que pese a que resaltaron la labor pero criticaron que no se respetan los mínimos de bioseguridad en un evento que reunió tanta gente “Super!!! pero esas personas sin tapabocas qué?, “Que montonera” y “Con razón el país esta como esta”.

Pese a que Medellín y el departamento de Antioquia han tenido un comienzo de año difícil por la ocupación de camas UCI y contaminados por Covid-19, no es la primera vez que un artista se vuelve tendencia por este tipo de eventos.

‘La Liendra’ y Andy Rivera registraron su visita a este lugar donde se encontraban para conocer y compartir. El hecho también, creo aglomeración e incluso el cantante de música urbana, se beso con una fan.

El comportamiento de los famosos ha causado molestia, pues no han cumplido los protocolos contra el Covid-19 y han incentivado que las personas y sus seguidores no cumplan con los mínimos de cuidado. Pese ha este tipo de actuaciones las autoridades no se han reportado.





