Giovanni Moreno se confesó sobre las ‘rosas y espinas’ de su carrera y sueña con terminarla en Argentina

Giovanni Moreno quiere cerrar su carrera en Argentina.

Giovanni Moreno arribó al fútbol de China para ponerse la camiseta del Shanghái Shenhua, en 2012, luego de exitosos pasos por Envigado, donde inició su carrera, Atlético Nacional y Racing. Su forma de llevar la pelota pegada al botín izquierdo, su menú de recursos técnicos y sus golazos se mudaron a Asia, donde se ganó el cariño de los aficionados, se convirtió en ídolo y conquistó dos títulos, la Copa FA de 2017 y 2019.

El inicio de 2021 trajo consigo incógnitas en el futuro deportivo del talentoso mediocampista colombiano, pero todo indica que se marchará del Shanghái y asumirá un nuevo desafío, donde la alternativa de volver a Argentina, para cerrar su historia, es una de las que más lo seduce, como lo manifestó en diálogo con Cómo Te Va. “Extraño los momentos con Racing en el Cilindro, una cancha mágica. Siempre he anhelado la posibilidad de volver y poder jugar en Argentina, porque fui muy feliz cuando estuve allá. Me gustaría cerrar mi carrera en ese país” , manifestó.

En la entrevista recordó momentos con la ‘academia’ y habló de los compañeros con los que mejor se entendió dentro del campo de juego. “Cuando estuve en Racing, uno de los futbolistas con el que más me entendí fue con Patricio Toranzo; un jugador con mucha calidad y elegante. Otro fue Iván Pillud, que es un referente y hace muchos años está en el equipo; es como el Lavezzi de la selección que, en su momento, siempre tenía que estar”, agregó.

Con 34 años y una carrera acompañada de gambetas, Moreno hizo una radiografía de su camino en el fútbol profesional y confesó que tiene una lista con dos deudas. “La espina que tengo es no haber estado en un Mundial y me quedó el dolor de no haber salido campeón con Atlético Nacional, en Colombia” , aseguró.

El talentoso zurdo fue llamado a la ‘tricolor’ en las clasificatorias de Sudamérica rumbo a las Copas del Mundo de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. En esta última, tuvo acción en dos juegos, el empate ante Venezuela, en calidad de visitante, y la igualdad ante Perú, en octubre de 2017, en la que el equipo nacional sumó un punto fuera de casa y selló su boleto a la cita orbital. Mientras que con la camiseta del ‘verdolaga’, actuó entre 2008 y 2010, se erigió como figura y dio el salto al fútbol argentino.

Giovanni Moreno tiene un valor en el mercado de 600 mil euros, según el portal especializado Transfermarkt; la cifra está muy lejos del tope que alcanzó en junio de 2018, cuando estuvo cotizado en 6.5 millones de euros. Hoy, casi tres años después, analiza nuevas posibilidades, de cara al epílogo de su carrera, y con el objetivo de seguir haciendo magia dentro del rectángulo verde.

Le puede interesar:

Carlo Ancelotti se despachó contra sus dirigidos, entre ellos Mina y James, tras la derrota de Everton