Carlo Ancelotti se despachó contra sus dirigidos, entre ellos Mina y James, tras la derrota de Everton

En la vigésima primera fecha de la English Premier League 2020/21, se enfrentaron Everton y Newcastle United. El partido llevado a cabo en el estadio Goodison Park de Liverpool, dejó una amarga derrota para el club inglés donde militan los colombianos Yerry Mina y James Rodríguez .

Los futbolistas cafeteros fueron titulares en el once inicialista de los Toffees, sin embargo en esta ocasión no pudieron marcar la diferencia en una derrota 0-2 frente a las ‘Urracas’, que con un doblete del inglés Callum Wilson se llevaron los tres puntos en condición de visitante.

Goles convertidos al minuto 73 y al 90+3 respectivamente dejaron sin margen de reacción a Everton para empatar o meterse en el partido donde el entrenador Carlo Ancelotti alineó un tridente ofensivo comandado por Alex Iwobi, James Rodríguez y Richarlison, además del 9 solitario en punta, Dominic Calvert-Lewin.

Teniendo en cuenta que de haber ganado el partido, Everton hubiera llegado a 36 puntos y con eso hubiera escalado a la quinta posición con cupo a competición europea, la reacción de molestia e impotencia del director técnico italiano no se hizo esperar en las declaraciones de rueda de prensa posteriores al encuentro .

En un balance y análisis de lo que fue la caída ante Newcastle, ‘Carletto’ se despachó contra el rendimiento de sus dirigidos diciéndoles que les había hecho falta espíritu en el terreno de juego. Esto dijo el estratega blue al finalizar el encuentro y contestar las preguntas de uno de los periodistas en la planta baja del estadio:

Éramos perezosos, lentos y no estábamos concentrados. Les regalamos 12 tiros de esquina, muchos saques de banda. No ganamos duelos, segundos balones y de eso se trata el fútbol de ganar duelos, segundos balones, evitar esquinas, evitar saques de banda. Hoy no estábamos en el campo. La calidad la tenemos, pero hoy no tuvimos actitud. Newcastle mostró más espíritu que nosotros