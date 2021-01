Deportistas que representarán a Colombia en los Olímpicos de Tokio tendrán prioridad para la vacuna contra el coronavirus

Ibargüen, figura del deporte colombiano. EFE/Sebastien Nogier/Archivo

El presidente Iván Duque dio a conocer, en los últimos días, que el proceso de vacunación en Colombia iniciará el próximo 20 de febrero y, de la mano del anuncio, se publicó el decreto 109 de 2021, con los detalles de las dos fases y cinco etapas que tiene el plan que se llevará a cabo, de acuerdo a la priorización de la población.

Dentro del proceso están contemplados los deportistas que asistan a las justas que se celebrarán en Tokio este año y podrán recibir el beneficio de la vacuna, si los organizadores del evento así lo requieren. “Tendrán prioridad para vacunarse, un mes antes del viaje, los deportistas y oficiales que representen al país en el extranjero, en los Juegos Olímpicos de Tokio, si es que se exige, como requisito para participar, estar vacunado contra el COVID-19” , señala el parágrafo 1 correspondiente a la fase 5 que explica en detalle el documento.

El evento deportivo estuvo en entredicho un par de semanas atrás, cuando The Times informó en un artículo que los anfitriones iban a cancelarlo, como consecuencia de la emergencia sanitaria que afronta el mundo. El revuelo por la noticia obligó a que Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, a aclarar la situación y despejó las dudas al respecto.

“Todas las especulaciones afectan a los deportistas. Cancelaciones, planes alternativos o llevar las justas a otra sede, cosa que no es posible en un periodo tan corto. Por todo eso, no perdemos tiempo en especulaciones, solo estamos concentrados en inaugurarlos el 23 de julio. No nos preguntamos si habrá Juegos, sino cómo serán ”, señaló ante los medios.

En Colombia, el Comité Olímpico Colombiano, encabezado por el presidente Baltazar Medina, ahonda esfuerzos para que los representantes de la delegación ‘tricolor’ se preparen de la mejor manera y que otros consigan su clasificación. “Hemos tenido que nadar contra la corriente, tratando de buscar la manera de superar las adversidades que nos ha generado la pandemia, en lo que tiene que ver con la preparación de nuestros atletas” , señaló en diálogo con El Alargue, de Caracol Radio.

Hasta el momento, Colombia tiene 31 deportistas clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio, con 15 representantes dentro del selecto grupo. Anthony Zambrano (400 metros), Caterine Ibargüen (salto triple y salto largo), Bernardo Baloyes (200 metros planos) y Sandra Lorena Arenas (20 Kilómetros marcha) son algunos de los estandartes que buscarán ser protagonistas en el evento y hacer historia con los colores del país.

Le puede interesar:

Prensa italiana se rinde a Juan Guillermo Cuadrado tras otra estelar actuación con la Juventus