Video: un amigo de Karol G mostró la espectacular casa que ella tiene en Medellín, carros y hasta las ‘mascotas’

No lo hizo ella, pero sí uno de sus mejores amigos y compañero de trabajo, Daiky Gamboa. El influencer compartió en sus historias de Instagram un recorrido por la casa finca de la cantante colombiana Karol G. En su cuenta mostró un amplio sendero verde, caballos y hasta unas camionetas que, al parecer, le pertenecerían a la intérprete de Tusa, Ay, Dios Mío y Bichota.

En los videos compartidos por Gamboa se ve que hay diferentes tipos de animales, entre ellos unos tres caballos, dos perros y hasta un cerdo. Incluso se ve cómo algunos de los caballos persiguen a uno de los caninos. Daiky también expresó que la ropa que llevaba puesta se la había prestado “papá G”, haciendo referencia al impulsor y primer manager de la artista: Guillermo Giraldo, su padre. Además, entre risas dice que lo importante es disfrutar la camisa porque “eso no va a volver a pasar”.

En las imágenes capturadas por Gamboa, se ve la casa-finca que está pintada de color blanco y que cuenta con un amplio parqueadero donde se ven, al menos, dos carros, entre ellos una camioneta negra de lujo. También se logra apreciar lo que podría ser una barra o bar para departir con algunos licores o bebidas.

Finalmente, el influenciador envió un mensaje para sus seguidores recomendándoles vivir y no sobrevivir. “Hay que aprovechar cada segundo que tenemos en esta vida, en esta tierra porque uno no sabe qué puede ocurrir que te alejen de esos sueños, de ese camino que está trazado”. Agregó que no hay que llenarse la vida solo de cosas materiales porque la vida los puede alejar de lo que se considera seguro.

Aquí el video del recorrido por la propiedad de la cantante que acumula cerca de 33 millones de escuchas mensuales en su cuenta de Spotify:

Durante la cuarentena, la reggaetonera llegó a compartir algunas fotos de una lujosa mansión en Miami donde estaría pasando el aislamiento junto a su novio, el también cantante Anuel AA. En las fotos donde posó con los lujos, se ve a la colombiana en una mansión con piscina, sillas de bronceo, bicicletas estáticas y hasta un equipo de surf. Al parecer la pareja estaría viviendo al frente de un lago o una zona con acceso a lanchas.

En otras fotos que, al parecer son dentro de este lugar, se ve una estantería llena de zapatos, botas y tacones que ha usado la artista en presentaciones. Según Canal 1, la mansión podría estar avaluada en 2 millones de dólares.

Karol G nominada a los Premios lo Nuestro

Hace unas semanas se revelaron los nominados a los premios Lo Nuestro que premia a la música latina y que se transmitirá la cadena Univisión el próximo 18 de febrero. En esta ocasión la colombiana entró entre las mujeres más nominadas junto a Natti Natasha con siete, seguidas por Rosalía y Becky G, con cuatro nominaciones; Kany García y Carolina Ross, con tres, y Shakira, Anitta, Chiquis, Cazzu, Farina, Nicki Nicole y Chesca, con dos. Natalia Lafourcade, quien ganó el Latin Grammy al álbum del año, apenas tiene una nominación a video del año.

El artista puertorriqueño Bad Bunny no consiguió estar en la punta de la carrera por las nominaciones, a pesar de haber sacado tres producciones el año pasado y haber sido, por varias semanas, el artista más escuchado en el mundo. El aclamado ‘Conejo malo’ está en el nutrido grupo de artistas con siete nominaciones, en el que también están Anuel AA, Karol G, Natti Natasha, Sebastián Yatra y Sech.

