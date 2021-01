“Perdí la privacidad en mi propia finca”: Jhonny Rivera por presencia de desconocidos en sus terrenos

Jhonny Rivera. Foto: Archivo particular

Jhonny Rivera es un cantante de música popular colombiano reconocido por canciones como Mejor Solito, Soy Soltero, Alguien me gusta, entre otras, esta última especialmente porque la canta junto a su hijo Andy Rivera y el famoso Jessy Uribe, novio de Paola Jara. Rivera también es uno de los famosos colombianos que suele compartir a través de su cuenta Instagram con sus seguidores muchos detalles de su vida personal.

En esta ocasión, desafortunadamente, el artista apareció en sus historias de Instagram para contarle a sus dos millones de seguidores que había tomado una decisión radical que podía ser criticada por algunos. “Casi diario viene gente aquí a mi finca, yo ya les he dicho que yo acá no atiendo a nadie”, resaltó el cantante que varias veces a explicado que él quiere que ese espacio sea de descanso para él y su familia.

“Vienen y abren la puerta, graban, llaman a mis conocidos, me llaman a mí. Se quedan un buen rato ahí y a veces sale el mayordomo y les pregunta que en qué se les puede ayudar” , Rivera explicó que él no siempre estaba cuando eso sucedía, pero los empleados le contaban. Sin embargo, Jhonny Rivera aseguró que, en ocasiones, le ha tocado salir a atender a quienes llegan, “eso depende del momento”.

A pesar de que el famoso ha aclarado que no quiere atender gente en su finca, no era algo que lo obligara a tomar medidas radicales, pues él entendía que las personas llegaran al lugar para buscarlo. Pero durante esta semana, “vinieron amigos, ustedes saben que tuve visita y jugamos fútbol en la cancha, hubo gente que empezó a gritar cosas feas, insultos y esas cosas”.

Según el artista, con esa situación que lo incomodó a él y a sus amigos se dio cuenta que debía tomar una decisión sobre su finca y así lo dejó ver en sus publicaciones:

Jhonny Rivera tuvo que construir muro en su finca para que no entren extraños

“Siento que he perdido mi privacidad en la finca, ya para salir por ahí tranquilamente lo pienso porque siempre hay alguien grabando, entonces tomé la decisión de subir un muro ”, explicó Rivera mostrando que al rededor de la finca se está construyendo una pared que, como él mismo aseguró, daña un poco la vista natural que tenía en el lugar.

“La verdad nunca quise poner un muro, pero ya me parece que es una necesidad. Así que si ven videos en los que está el muro, ya saben porque es”, concluyó el cantante.

El video del artista fue replicado en varias cuentas de entretenimiento en la red social en las que le preguntaron a los usuarios qué opinan sobre la decisión de Jhonny Rivera, lo cierto es que la mayoría de personas que respondieron lamentaron que el artista se viera obligado a hacer ese muro en su finca para evitar a los curiosos y “atrevidos” que entran a su terreno para grabarlo.

“¿Por qué son así ? Nombe No! Después salen a criticar que no quieren el país porque se van a vivir fuera para poder tener tranquilidad. Les dan la mano se comen todo el brazo! La gente va a sus fincas, a los bosques etc a buscar un poco de tranquilidad”; “es que la gente no respeta la privacidad de las personas, muy bien hecho yo hubiera hecho lo mismo pero hace rato, se aprovechan de la humildad de Jhonny”; “usted es un cantante para divertir la gente, no un benefactor” , fueron algunos de los comentarios que las personas dejaron en las publicaciones entendiendo la situación del famoso.

Por otro lado, recientemente el artista también compartió que está empezando su propio negocio para vender huevos de gallina criolla, las cuales están en su finca, en Pereira. La idea de Rivera es que las gallinas anden libres por el prado para que tengan un estilo de vida natural, por ahora ha dicho, entre risas, que el eslogan de su negocio sería “Jhonny tiene los huevos felices”.

