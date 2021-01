Video: La Liendra llora al confesarles a sus seguidores que le robaron 200 millones de pesos

La Liendra llora confesando a sus seguidores que es una persona muy sola. Foto: captura de video

Finalizando la semana, Mauricio Gómez, más conocido en las redes sociales como La Liendra , decidió subir un video en su perfil oficial de Instagram desahogándose. En el video que dura más de 15 minutos y ya casi completa dos millones de reproducciones La Liendra hizo revelaciones importantes como que cayó en la quiebra después de un robo millonario y que su relación con Luisa Castro había terminado porque él trabajaba mucho.

La Liendra pidió a sus seguidores que antes de criticarlo se pusieran en sus zapatos, pues el 2020 había sido un año muy difícil para él. Destacó el final de su relación con Luisa Castro, el accidente de tránsito en su camioneta por el que generó polémica cuando, supuestamente, se intentó escapar del lugar por haber atropellado a alguien.

Pero una de las confesiones que más sorprendió a sus seguidores fue sobre un millonario robo que sufrió el influenciador. “Este año a mi me robaron 200 millones de pesos, yo caí en quiebra, pero ustedes no se dieron cuenta obviamente” ; sin embargo, Gómez no reveló más detalles sobre cómo habría perdido la millonaria suma.

En el video el influenciador también habló sobre su relación con Luisa Castro, la cual terminó durante el 2020. “Este año terminé una relación que pensé que iba a durar mucho, estaba bien cuando de la nada me dejaron, me dio muy duro”. Después de un rato volvió a referirse a la razón por la que terminó con Castro, “mi última relación se acabó porque yo trabajaba mucho, estaba muy pendiente de ustedes, mantenía haciendo videos y no sacaba tiempo para otras cosas”.

Sin embargo, referirse a su ex novia le trajo malos comentarios, hasta de la involucrada. Luisa Castro le dejó un comentario en el video, el cual se borró momentos después, la también influenciadora le pidió, nuevamente, a La Liendra que dejara de mentir sobre las razones por las que la relación amorosa de ellos terminó.

Aunque el comentario ya no está, una cuenta de Instagram que se dedica a “rastrear famosos” logró tomar un pantallazo del mensaje de Castro a Gómez y lo compartió. “Deja de decir que la relación se acabó de la nada, deja de ser tan cínico, le agradezco a Dios por darme un corazón tan hermoso, que no permite contar la realidad de todo”, se lee en la imagen compartida por la cuenta de entretenimiento; con este mensaje Castro reavivó la polémica por la supuesta infidelidad de La Liendra.

El comentario de Luisa Castro a La Liendra. Foto: @rastreandofamosos

Según explicó el influenciador necesitaba un momento para hablar seriamente con sus seguidores y “demostrarles” que hay algo más que “el pelao´ que hace locuras en videos”. Mauricio Gómez confesó que ya no es la misma Liendra de antes “y me alegra, me siento orgullosos de eso, malo sería que yo fuera la misma persona de antes, yo cada día quiero ser más”.

Por otro lado, el influenciador aseguró que su trabajo no es tan fácil como muchas personas creen, que cada día se levanta preocupado pensando qué videos va a subir y a veces resulta que el contenido no les gusta a sus seguidores, dijo que era algo que podía pasarle hasta a J Balvin, sacar una canción que no le gustara a las personas, pero pidió que no lo juzgaran tanto si hacía algo que no era de su agrado.

“Yo soy persona, yo también puedo fallar. (...) No me tire al alma, no me critique, espere, se lo prometo que a la próxima voy a hacer algo que le guste que le entretenga” . Confesó que cada vez que recibe malos comentarios se preocupa pensando qué hacer para seguir entreteniendo a quienes ven su contenido.

Entre lágrimas, La Liendra aseguró que desde que tiene muchos seguidores se convirtió “en una persona muy sola”. Gómez les pidió a sus seguidores que valoren que él ha cambiado su vida, dejado su vida social por hacer contenido de calidad para ellos.

“No es fácil entretenerlos y cuando te vuelves una persona reconocida es muy duro dar con personas que de verdad lo quieran a uno, que estén con uno por lo que uno es . Siempre se me acercan personas que quieren presumir, que lo vean andando con uno”, explicó La Liendra.

