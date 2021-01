Así fue como Alina Lozano, Nidia en ‘Pedro el Escamoso’, superó sus adicciones al alcohol y al cigarrillo

La actriz Alina Lozano, a quien hoy los colombianos vuelven a disfrutar en la pantalla con su papel de doña Nidia Pacheco en la novela de ‘Pedro el Escamoso’, contó que de joven tomó malas decisiones para sobrellevar la timidez.

En el programa La Red, Lozano contó que cuando probó por primer vez el alcohol tenía otra personalidad. “Como que tan chévere, tenía pertenencia, sociabilidad, eso yo hablaba y hablaba” , dijo.

“Yo no tomaba normalmente sino anormalmente, yo perdía esa dignidad de elegir cuántos tragos me iba a tomar, si yo me tomaba uno eso era hasta el final, la reina de la fiesta y eso unido al cigarrillo era fatal”, contó la actriz.

Aseguró que cuando tomaba su personalidad se transformaba y ya no había timidez pero en algún momento sentía que eso no estaba bien porque también se ponía algo agresiva y al otro día enfrentaba al guayabo .

“Mi cuerpo al otro día el guayabo era otra cosa de clínica, me daba infección respiratoria, una gripa, una descompensación fuerte y yo vivía brava por eso”, le dijo a La Red.

La actriz contó además que llegó a un momento en el que pidió ayuda y un médico le dijo que su cuerpo no tenía resistencia para ese tipo de vida de adicciones y que si era joven el mejor remedio era la abstención.

“Yo tapé la botella hace 20 años y fue la mejor decisión” , contó.

Así mismo señaló que a través de sus talleres de actuación le ha ayudado a otros jóvenes para que superen la timidez sin necesidad del alcohol u otras sustancias.

Alina Lozano denunció que le cobraron $57.000 pesos por dos huevos

Por medio de un video, desde su cuenta de Instagram, la actriz, señaló que en el aeropuerto El Dorado, a pesar de que la plazoleta de comida no está abierta, algunos locales sí, y allí, en medio de su inocencia, pidió unos huevos revueltos por los que le cobraron $57.000 pesos.

“La plazoleta de comidas no está abierta, pero hay unos sitios, y me comí los huevos más caros de mi vida, no sé si gallina estrato 100. Nos comimos dos huevos pericos y 57.000 pesos, seguramente me están alimentando muy bien esos huevos, eso sí me pareció pues… en fin”, manifestó Lozano.

Alina Lozano denunció que le cobraron 57 mil pesos por dos huevos revueltos en el Aeropuerto

Alina, quien es muy activa con sus historias en la red social, publicó que se iba de vacaciones con su familia, en un viaje internacional, lo cual no la dejó dormir muy bien, pues, según la actriz, la pensadera de los documentos solicitados y que el reloj no le suene, para despertarse, fue una tortura.

Actualmente, la actriz es seguida por más de 88 mil fanáticos. Hace algunas semanas había denunciado que su cuenta había sido robada y que la estaban extorsionando por ella, pidiéndole 5 millones de pesos, sin embargo, la actriz logró recuperarla y continuar compartiendo sus elocuencias y eventos diarios de su vida.

Alina regresó a la pantalla gracias a la retransmisión de la telenovela ‘Pedro El Escamoso’ con su personaje de la viuda Nidia Pacheco, además de este personaje se ha destacado en producciones como Ana en “Los Canarios”, Ester Tellez en “Pobres Rico”, Helena Rojas en “El Bronx” y el más reciente, en la novela “Amar y Vivir” que está en Netflix, como Magola de Romero, madre de la protagonista.

