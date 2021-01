Angélica Lozano anticipó cómo la Alianza Verde le ganará las presidenciales al uribismo sin Gustavo Petro

Angélica Lozano, senadora de Colombia por el partido Alianza Verde. Foto: Colprensa.

Falta un año y tres meses para que se celebren los próximos comicios presidenciales en Colombia y los rumores sobre posibles contrincantes en las urnas y todo un sinfín de información relacionada a las elecciones del 2022 no dejan de sonar en redes sociales y en la opinión pública.

Sobre Roy Barreras

La senadora del Partido Alianza Verde, Angélica Lozano, habló con la Revista Semana. Se refirió a los ‘alfiles’ políticos de su colectividad, quienes se disputarán la Casa de Nariño en ‘el 22′. Además, de nuevo, dio a conocer su punto de vista sobre la entrada de Roy Barreras a su movimiento y se mostró renuente a la participación del también congresista en el partido del girasol.

De hecho, este viernes, Roy Barrera hizo su primer acercamiento formal con el partido Alianza Verde y todo con miras a las elecciones legislativas y presidenciales de 2022. A través de una carta abierta, el exintegrante del partido de la U le hizo un llamado a los “verdes” para que se consolide “una coalición de centro que garantice una opción segura, tranquila e institucional para Colombia”.

En Semana, Lozano fue enfática en decir que Barreras “¡Nunca ha estado en la Alianza Verde! Es un gana-gana la decisión -de que él entre al partido-” y cuestionó que mientras su colega en el Senado se enfoca en sacar al presidente Iván Duque de la Presidencia, ella y su partido “no creen que sea momento de revocatorias”.

De igual manera, Lozano le dijo al medio bogotano que en miras de ganar la Presidencia de la República, el Partido Verde posee “precandidatos valiosos” con amplia trayectoria y que de la Alianza Verde saldrá alguien que ‘de la batalla’ en las urnas.

En diálogo con W Radio, Lozano aseguró que no ve posible que en un futuro tarjetón de ese partido aparezca la foto de Roy Barreras, pero que esa colectividad está dispuesta a hacer una colación con Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo, Jorge Robledo, Juan Fernando Cristo y Ángela Robledo.

Sobre Álvaro Uribe

En el medio que dirige editorialmente la periodista Vicky Dávila, le preguntaron a Lozano Correa si en la coalición que posee su partido integrarían al uribismo. La parlamentaria mencionó que ella y su ‘bando’ político seguirán trabajando “para cambiar a nuestro país” y por eso, mediante una analogía, dijo que ella y ‘los verdes’ se “vacunarán contra los extremos”. Lozano comparó el Gobierno de los Estados Unidos y dijo que no quiere lo mismo para Colombia.

“(...) Vimos los cuatro años de Estados Unidos con Trump. Así que vamos por una vacuna contra los extremos en 2022.(...) vamos por una vacuna contra los extremos en 2022″, Angélica Lozano en Semana.

Sobre Gustavo Petro

Aunque la legisladora reconoció que el líder de la Colombia Humana posee trayectoria, talante y representa “la voz de millones de colombianos”, reiteró la decisión de su partido, que fue anunciada esta semana, donde se dijo que la coalición para ganar en el 2022 se hará con quienes estén en la Alianza Verde. Es decir, Petro no ‘iría en ese bus’.

Lozano, que también es abogada, aseguró que ella no es quien para calificar si Petro entra o no en la ‘coalición verde’. Sin embargo, recordó que en las elecciones distritales se enfrentaron al “nuevo liberalismo” y con miras a gobernar Colombia en la próxima administración, señaló que “tenemos una relación de diálogo y de discusión política constructiva con ellos”.

“(...) Al senador -Petro- le parece que los gobiernos de la Alianza Verde son lo peor. Entonces cada quien está en su proceso y en su estaca, como decía un dirigente”, dijo Lozano a Semana.

Igualmente, la senadora Angélica, quien es esposa de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que la oposición que Petro le ha hecho a la administración de su conyugue es “destructiva y obstructora” . Comparó la oposición que ella y sus colegas verdes le han hecho a Duque y dijo que es muy diferente a la que el líder natural de la Colombia Humana ha hecho en Bogotá. Le tiró una pulla: “No nos interesa estar exacerbando pasiones”.

Sobre Fajardo

El exgobernador de Antioquia fue quien representó ‘al centro’ en el 2018 en las presidenciales y no le fue nada mal. Ahora, tras varias controversias, Lozano cree que “él ha gobernado bien”, destacó su seriedad, pero reconoció que en su partido no hay “un caudillo” o “un Messi” y aclaró que pese a que confía en su amigo político “yo no le jalo al fajardismo, sino a la conjunción de trayectorias para ejecutar una agenda”, precisó.

Cómo ganarle al uribismo si se divide el petrismo y el ‘centro’

Esta ha sido de las principales dudas que le han planteado a los políticos y contendores de las próximas elecciones. Lozano Correa le dijo a Semana que “la gente confunde petrismo con alternativos” y por eso cree que la mayoría de colombianos están cansados de los “extremismos” y están listos para el cambio.

Semana le preguntó por los miembros del gabinete del expresidente Juan Manuel Santos que se han visto inmersos con ‘los verdes’. Lozano dijo que su colectividad tiene espacio “para conversar con todos los sectores” y resaltó que la coalición de su partido representa la “esperanza” y el “cambio”.

“(...) No todo el mundo es presidenciable. Hay unos 40 precandidatos, y creo que hay un exceso de autoestima de mucha gente que tiene que aterrizar”, cuestionó en Semana la senadora Lozano.

La congresista reveló que quiere que Ángela María Robledo sea la que represente al Partido Alianza Verde para las elecciones del 2022. Sin embargo, hizo una aclaración. “Mi corazón está con ella, pero eso no significa que sea candidata ya”.

La congresista finalizó su diálogo diciendo que “el centro es una posición que no se arrodilla y no se pone con liderazgos mesiánicos”, refiriéndose al gobierno de su esposa en Bogotá y dijo que Colombia está en medio de un cambio que permitirá vacunarse “contra los extremos”.

Además, reveló que sí aspira a estar en el Congreso en el próximo período porque “los políticos en las corporaciones debemos estar máximo tres periodos. He estado uno en Cámara, otro en Senado y el que viene podría ser mi último periodo en el Congreso”.

