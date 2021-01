Una cláusula ‘secreta’ aseguraría a James Rodríguez en el Everton hasta 2023

James Rodríguez podría quedarse hasta 2023 con el Everton, según letra menuda del contrato divulgada por diario inglés.

En lo que aparenta ser el ‘negocio del siglo’ para el Everton, en últimas horas se conoció otro detalle del contrato del jugador colombiano James Rodríguez, quien marcó el 1-0 con el que su equipo aventajó parcialmente al Leicester City Football Club, por la Premier League.

El colombiano, cuyo arribo gratuito al equipo, sembraba de dudas su rendimiento para el último trimestre de 2020, ha encontrado la redención gracias a su potente zurda y a la confianza de Carlo Ancellotti, quien ha defendido a capa y espada la incorporación del ‘19′ a la nómina.

El Liverpool Echo, diario deportivo experto en el camerino del Everton, reveló que una cláusula facilitaría la presencia de James por un año más de lo firmado.

Rodríguez, quien firmó por dos, podría ser ‘Toffee’ por otro más, siempre y cuando cumpla con una cuota, es decir, una cantidad de partidos aún sin revelar .

El reporte del Liverpool Echo, recogido por Marca Colombia, asegura que dicha renovación será automática siempre y cuando cumpla con dicha cantidad.

Hasta el momento, James cuenta con quince partidos: doce en la Premier League, dos en la FA Cup, y uno en la Carling Cup.

Sin embargo, en la letra menuda el contrato facilita al Everton la renovación sin que James haya cumplido los partidos acordados, por lo que una tercera temporada con los ‘Toffees’ no tendría ningún impedimento para cristalizarse.

Este “2+1″ es una auténtica caja de sorpresas en un traspaso que no ha dejado indiferente a ninguno de los involucrados: el Real Madrid, el Everton, la prensa deportiva de España, Inglaterra y Colombia, a su técnico, Carlo Ancelloti, y al jugador, quien está en un romance con la afición inglesa.

El Míster es consciente del gran momento del ‘19′ colombiano, y como en todo idilio no piensa en el futuro: “Realmente no hablamos de esto en este momento, sólo estamos felices de que James esté aquí y él está feliz de estar aquí. Entonces, si estamos contentos, él está contento , no hay problema para firmar el nuevo contrato”, afirmó en rueda de prensa el italiano.

EFE/EPA/Paul Ellis

Lluvia de elogios para el colombiano

Mientras surgen más detalles de la letra menuda del contrato entre James y el Everton, el gran momento de éste le ha servido para ganar la confianza en el campo de juego, así como cosechar alabanzas de expertos.

El último en reconocer el momento del colombiano es el entrenador Claudio Ranieri, quien tuvo la oportunidad de dirigirlo en Mónaco y alabó el rendimiento del jugador colombiano con los ‘toffees’.

“James se ha lanzado a esta nueva aventura en el fútbol de Inglaterra con mucho entusiasmo y se está expresando en el campo. Es inteligente, un jugador de primer nivel que demuestra que puede encontrar rápidamente las soluciones para adaptarse a un contexto diferente al que está acostumbrado”, apuntó el experimentado timonel en diálogo con los medios oficiales del conjunto de Liverpool.

El italiano exaltó las virtudes del juego del mediocampista cucuteño; indicó que dos de las más importantes son su técnica increíble y que se las arregla para crearle problemas al rival con su talento y sus movimientos. “Cuando juega entre líneas, añade un elemento que lo hace impredecible, se desplaza y puede jugar el pase que menos espera el defensor. Tiene una buen remate, irrumpe en el área y sus tiros libres son otra de sus armas peligrosas”, expresó.

El actual entrenador de la Sampdoria dijo que el vínculo que une a Rodríguez con Ancelotti es tan fuerte que podrán lograr cosas importantes, como lo hicieron en el pasado, en el fútbol español y alemán. “ Tiene una fuerte conexión con Carlo , que sacó lo mejor de él en el Real Madrid y en el Bayern Múnich. Es difícil lanzarse a hacer predicciones, pero este dúo ha conseguido cosas maravillosas y no hay razones para pensar que no lo hagan con el Everton”, aseveró.

