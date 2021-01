Rebajan el sueldo a equipo de Rigoberto Urán tras la pandemia

Medellín, 12 de febrero de 2019. Actividad de la primera etapa del Tour Colombia 2.1. En la foto: Rigoberto Urán y Martín Emilio 'Cochise' Rodríguez. (Colprensa-Luis Barbosa)

El ciclista Daniel Felipe Martínez, una de las caras nuevas del equipo Ineos para la temporada 2021, afirmó en una entrevista con la Agencia EFE que espera ayudar a que la formación británica vuelva a ser la de antes, cuando era ‘invencible’.

Asimismo, el colombiano destacó el haber conseguido un nuevo equipo a pesar de la crisis por la pandemia y agradeció los tres años que estuvo con Education First, lo que, según él, le cambió la vida.

“Encontrar en plena crisis un equipo es realmente algo fantástico porque hay incertidumbre. No se sabe qué va a pasar con estos equipos si siguen o no. Encontrar un equipo en una pandemia (...) es algo que me llena de mucha tranquilidad para seguir trabajando cada día más”, dijo el ciclista al medio.

Además, confesó que en el equipo anterior, del cual hace parte el ciclista Rigoberto Urán, redujeron los sueldos debido a la pandemia.

“El ciclismo se ha visto golpeado económicamente. Hay equipos que han desaparecido, en el equipo en que estaba hubo reducción de sueldos”, agregó Martínez.

Sin embargo, la joven promesa agradeció al equipo por confiar en él y por todas las enseñanzas que le dejaron estos años, refiriéndose al gran paso que dio al llegar a esta división.

“El equipo me enseñó muchísimas cosas. Venía de un equipo de segunda división en Italia, el Wilier Selle Italia, y dar el paso al World Tour es un escalón bastante diferente porque ya tenemos acceso a todas las carreras del mundo y estar en el Tour de Francia en competencias más renombradas, es algo muy bonito”, dijo el deportista.

Durante la entrevista, se refirió a la experiencia que fue trabajar de la mano de un grande como Urán, quien ha alcanzado logros importantes como la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en la prueba de ciclismo en ruta, la segunda posición en el Giro de Italia 2013 y 2014, y la segunda posición en el Tour de Francia 2017.

“La vida me cambió el día que comencé en el Education First. Estar con Rigo (Urán), un ídolo para mí, un ídolo del pueblo colombiano, y estar rodeado de gente que aporta mucho a la vida como deportista y como persona es algo maravilloso. Antes los veía a todos ellos por televisión, sabía quiénes eran, eran personas muy respetadas en el ciclismo y de todos ellos aprendí”, expresó el colombiano de 24 años.

Respecto a su nuevo reto en el equipo británico, el ciclista cundinamarqués señaló que su meta es buscar un espacio como referente en su nueva casa y para ello será determinante lo que demuestre en el inicio de la temporada.

“El equipo es realmente grande. Tiene ciclistas muy buenos, la mayoría son de gran nivel. Al equipo tienes que ir a buscarte prácticamente el puesto. Las piernas y la carretera dirán en qué situación me encuentro yo. En las competencias de una semana ya sabrán en qué nivel me encuentro y si me dan la oportunidad de ser líder o de ayudar a los otros compañeros”, explicó.

