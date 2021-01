Involucrada en la ‘Operación Gedeón’ tendría una prueba que vincula a Colombia con la misión

En esta imagen de archivo, tomada el 3 de mayo de 2020, miembros de las fuerzas de seguridad de Venezuela custodian la orilla y una barca que, según las autoridades, fue empleada por un grupo de hombres armados para llegar a la ciudad portuaria de La Guaira, Venezuela. (AP Foto/Matías Delacroix, archivo)

Casi nueve meses después de la ‘Operación Gedeón’ se siguen conociendo detalles que -presuntamente- vinculan a Colombia en la ejecución de esta fallida incursión militar, que buscaba terminar con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Alrededor de la misión hay demasiados detalles, interrogantes y misterios, pero según involucrados hay un dato cierto: el Gobierno colombiano estaba enterado y participó de este proceso.

Yacsy Alexandra Álvarez Mirabal, quien sería una de las cabecillas de la operación, encargada de coordinar la logística del plan, aseguró este 27 de enero a Noticias Caracol que tuvo contacto permanente con la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia (DNI). Incluso dijo que, la entidad ofreció protegerla de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), comando adscrito a la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela.

La mujer de 39 años contó al noticiero que Franklin Sanchez, funcionario del DNI, fue el encargado de mantener el contacto con ella, vía telefónica y presencial, para asegurarse que estaba en buenas condiciones. Según el relato de Álvarez Mirabal, la entidad le pidió cambiar su nombre a Rosa y hasta su número de teléfono porque supuestamente estaba siendo vigilada por el Faes.

“Me dijeron que cualquier cosa que necesitara, cualquier urgencia, los contactara. Me dijeron que todo estaba bien, que cuidara mi ida del Faes, pero que en Colombia todo estaba bien. Supuestamente todo se iba a resolver, a mi nunca se me pasó que me iban a arrestar y que me pondrían estos cargos”, dijo Álvarez Mirabal al noticiero en condición de recluida en la cárcel El Pedregal, en Medellín (Antioquia), ciudad a donde fue trasladada después de haber sido capturada, el pasado 3 de septiembre en Barranquilla (Atlántico).

La defensa de Álvarez Mirabal asegura que, sostendrá esta denuncia con una carta que supuestamente envió el director de inteligencia y contrainteligencia del DNI, Miguel Padilla Ruíz, al fiscal encargado del caso. En dicho documento la entidad pide protección para la implicada.

“Me permito solicitar ante su despacho adoptar las medidas urgentes con el fin de evitar: 1) Posibles afectaciones a la vida e integridad personal de la referida persona. 2) Salida del país de forma irregular. 3) Pérdida de su ubicación por cambio de domicilio Me permito solicitar ante su despacho adoptar las medidas urgentes con el fin de evitar: uno posibles afectaciones a la vida e integridad personal de la referida persona dos salida del país de forma irregular tres pérdida de su ubicación por cambio de domicilio”, se lee en la carta.

Esta no es la primera vez que Colombia se ve involucrada en la planeación y fallida ejecución de la ‘Operación Gedeón’. El 21 de mayo de 2020, justo 18 días después de que fallara el ataque, el país fue señalado de participar en la misión por los embajadores ante la ONU de Venezuela y Rusia, Samuel Moncada y Dmitry Polyanskiy, respectivamente.

“Esos Gobiernos (Estados Unidos y Colombia) violan sus obligaciones en virtud de los tratados bilaterales existentes sobre asistencia judicial recíproca en materia penal. El Gobierno de Estados Unidos y sus aliados están creando un espacio sin ley en las relaciones internacionales”, aseguró Moncada durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en la que se debatió la ‘Operación Gedeón’.

Ante las acusaciones, el embajador colombiano ante la ONU, Guillermo Fernández de Soto, negó cualquier participación del país en el intento de incursión al territorio venezolano y aseguró que, al contrario, es una nación hermana a cuyos ciudadanos respeta y brinda ayuda.

El gobierno colombiano ha llevado al pleno de la Organización de los Estados Americanos (OEA) alegatos que pretenden aclarar su posición de no intervención en asuntos de otros países, con respaldo por parte de la comunidad continental. Así mismo, la cancillería colombiana también ha reiterado que rechaza las acusaciones del gobierno de Maduro sobre alguna participación del país en supuestas acciones contra Venezuela.

“Llamamos la atención de la Comunidad Internacional respecto a la insistencia de ese régimen por involucrar a las autoridades de Colombia en acciones ajenas al derecho internacional. Colombia es un país que respeta el derecho internacional y que jamás apoyará actividades al margen del mismo”, aseguró la entidad por medio de un comunicado de prensa publicado en 2020.

Mientras se termina de esclarecer la situación, además de Yacsy Álvarez, en Colombia siguen detenidos el mayor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Juvenal Sequea Torres; su hermano, mayor Juven Sequea Torres; el primer teniente Rayder Russo Márquez; y Brian Pérez Astudillo, quienes han sido acusados de participar de la misión.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) señaló al grupo de cometer delitos de terrorismo, traición a la patria, rebelión y, lo que es más sensible para la fracturada relación entre ambos países: conspiración con Gobierno extranjero, además de cargos vinculados al tráfico ilícito de armas de guerra y asociación en perjuicio del Estado venezolano.

