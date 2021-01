Mario Hernández asegura que Miguel Uribe Turbay va a ser presidente de Colombia

Foto: Twitter @marioherzam

Mario Hernández sostuvo, en la tarde del 26 de enero, una conversación con la plataforma de noticias Pulzo sobre el panorama que vive Colombia a puertas de las elecciones de 2022. El Centro Democrático, el covid-19, los empresarios del país y sus preferencias políticas fueron los temas centrales de la entrevista.

El creador de una de las empresas de accesorios de cuero de lujo más importantes del país ha generado diferentes discusiones a través de sus redes sociales, en especial en Twitter, donde comparte a diario sus opiniones frente a lo que sucede en materia política y económica del país.

En diálogo con Pulzo, Mario Hernández expresó que ha hecho lo posible por mantener su empresa a pesar de la difícil situación que se vive por la pandemia “Yo tengo 79 años, trabajo desde los 10 y no me he podido pensionar, lo que tengo ahora lo he construido durante sesenta y pico de años”, manifestó.

Señaló que sigue haciendo lo mismo que desde un inicio, “creando esta marca para competir con las europeas” y aseguró que estos meses ha dado de sus ganancias para sostener la compañía. “Todo lo que tengo me lo han dado los negocios y yo soy como el papá de la gente y no puedo dejarlos sin comer, si hay que echarle mano a lo que me he ganado en la vida, lo hago”.

Al ser cuestionado sobre cómo hubiera manejado el tema de las vacunas si él fuera presidente del país, respondió:

Me gusta su pregunta, porque todo el mundo crítica, vaya a ver qué harían ellos. Yo tengo de ejemplo que el cuerpo de uno es una empresa ¿usted qué ha hecho con su empresa?

Yo apoyé al presidente Duque, y creí en él, una persona joven, todos los días le está haciendo seguimiento a las cosas y le ha puesto su interés, le tocó bailar con la más fea, qué hacemos, pero él quería ser presidente y lo está afrontando. Cada uno tiene su manera de matar las pulgas, yo lo que hubiera hecho fue lo que hicieron los israelitas, llamar a las personas de Pfizer acá en Colombia y concretar las cosas con anticipación.

El empresario se refirió también al futuro político de Miguel Uribe Turbay y expresó que durante las elecciones a la Alcaldía de Bogotá lo apoyó. “Apoyé al chino Miguel Uribe que es excelente; él va a ser presidente, yo no lo voy a alcanzar a ver, pero se está preparando”, sostuvo Hernández en Pulzo.

Hernández sostuvo que Miguel Uribe es una persona honesta, transparente y delicada “le pone mucho amor a todo”.

Durante la entrevista con Pulzo, Hernández señaló que lo que pasa con el excandidato a la Alcaldía de Bogotá lo hizo Álvaro Uribe con Iván Duque. “Lo trajo (a Duque), cuando vino de Estados Unidos, lo lanzó al Senado y mire dónde llegó. Ahora tenemos que agradecerle al presidente Uribe, nos guste o no nos guste, que gracias a él tenemos el país que tenemos, mire cómo recibió este país, por Dios, la guerrilla”.

Elogió que, gracias a los ocho años del gobierno de Uribe la guerrilla negoció y aunque se les dieron muchas garantías se hizo la paz a medias.

Mario Hernández también compartió con Pulzo que no ve a Gustavo Petro en la Presidencia, porque asegura que está en contra de todo. “No lo veo, anda en contra de todo, no es constructivo, su labor de la alcaldía, comparemos su labor como alcalde y qué hizo realmente. A todo el mundo critica, él tuvo la oportunidad pero su discurso no es claro, yo no creo que tenga gran acogida”, dijo.

