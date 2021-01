Video: edilesa denuncia que recibió bono solidario de la Alcaldía de Bogotá sin necesitarlo

Liliana Buchelly, edilesa de Usaquén, asegura que recibió $ 240.000 de bono solidario, aun cuando no debería recibirlos. (captura de pantalla)

La manera en que el Distrito está destinando los bonos solidarios a los habitantes que más lo necesitan, tras las cuarentenas que se han decretado desde el 2020 para contener los contagios de covid-19, ha despertado dudas en la ciudadanía los últimos diez días, luego de que una edilesa denunciara que en su cuenta recibió la ayuda económica de $ 240.000, pese a que no hace parte de la población en condición de vulnerabilidad.

Se trata de Liliana Buchelly, edilesa de la localidad de Usaquén, en el nororiente de Bogotá. Ella, con celular en mano, demostró en un video publicado el pasado 14 de enero que en su cuenta ingresó dinero del Distrito, en el marco de la estrategia Bogotá Solidaria en Casa. Lo que denuncia la integrante de la administradora de la Junta Administradora Local (JAL) es que no es justo que le lleguen esos $240.000 “ganando el sueldo que gana”.

Con lo recibido, Liliana Buchelly compró mercados a tres mujeres en condición de vulnerabilidad en su ciudad.

“Me parece indignante que me llegué a mí, ganando el salario que gano. Es indignante que la administración no sepa a dónde debe hacer llegar las ayudas” , señaló en el video. Y agregó: “Quiero preguntarle a la administración, y en especial a la alcaldesa Claudia López, ¿por qué no se ha depurado, a esta fecha, esa base de datos para hacer llegar los bonos solidarios?

En respuesta al video de la edilesa, el secretario de Hacienda del Distrito, Juan Mauricio Ramírez explicó que revisaron su caso, y que según la Encuesta de 2019 del Sisbén, figura entre las familias que cumplen las condiciones para recibir el subsidio. Al menos, eso fue lo que intentó explicarle en un par de trinos, pero Liliana Buchelly le desmintió.

“Secretario, debo informarle que jamás he estado registrada en la base de datos del Sisbén y mucho menos he sido beneficiaria de algún auxilio del Distrito ”, respondió al Secretario de Hacienda, la edilesa, en una entrevista para Noticias RCN. Según ella, ha visto a adultos mayores hacer filas interminables, desde horas de la mañana, para recibir el auxilio que a ella le llegó mediante una transacción bancaria vía celular.

Liliana Buchelly, sin embargo, no devolvió la el dinero, sino que con los $ 240.000 compró tres mercados para mujeres de bajos recursos de su localidad, y compartió la entrega a través de un video.

“Es necesario hacer la revisión exhaustiva y profunda a todas estas bases de datos de las cuales se sirve tanto el Distrito como el Gobierno nacional, para la destinación de estos videos tan valiosos”, concluyó la edilesa.

