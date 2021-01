Ante supuestas molestias entre Duque y Biden, analistas coinciden en fomentar las relaciones

Joe Biden e Iván Duque. Foto: archivo particular.

Este miércoles 20 de enero, se posesionó como el 46º presidente de los Estados Unidos, el demócrata Joe Biden. La ceremonia contó con la asistencia más baja en la historia, ya que solo pudieron acudir un poco más de 1.000 personas, a causa de las medidas por el covid-19.

Entre los ausentes estuvo su homólogo colombiano, el presidente Iván Duque, hecho que generó comentarios y de los cuales han salido explicaciones como que existe un supuesto malestar entre los mandatarios.

El exembajador de Colombia ante Estados Unidos Juan Carlos Pinzón, quien ejerció dicho cargo durante la presidencia de Juan Manuel Santos, ha sido uno de los que ha hablado abiertamente sobre el tema y ha dicho que, si bien, colombianos del sur de la Florida votaron por Trump y figuras políticas hicieron campaña a favor del candidato republicano, muchos otros estuvieron del lado de Biden, algo que se debe analizar también, y en caso de que hayan desacuerdos en las relaciones, se deben recuperar usando el camino de la diplomacia.

“Es cierto que los colombianos del sur de la Florida y algunos políticos colombianos, a fines a esos colombianos del sur de la Florida, votaron por el presidente Trump, pero no es menos cierto que los colombianos de New York, New Jersey y New Hampshire, votaron por el presidente Biden”, aseguró Pinzón en CNN.

Asimismo señaló que, “lo primero es entender que la política en Estados Unidos es muy activa, donde cada uno toma su decisión”, por eso manifiesta que la invitación es a ver la “otra cara de la moneda”.

Cabe recordar que, durante la contienda electoral en Estados Unidos, el embajador del país norteamericano en Colombia, Philip S. Goldberg, le solicitó a los colombianos, pero en especial a los dirigentes políticos, que no se involucraron en el proceso de las elecciones presidenciales:

El éxito de las relaciones entre EE.UU. y Colombia a lo largo de muchos años ha sido basado en apoyo bipartidario. Insto a todos los políticos colombianos a evitar involucrarse en las elecciones estadounidenses.

Algunos de los políticos que se mostraron sin tapujos a favor del expresidente Trump fueron el exsenador del Centro Democrático, Álvaro Uribe y la congresista del mismo partido, María Fernanda Cabal; ambos de la misma bancada del presidente Iván Duque, hecho que para algunos analistas como Adam Isacson, director de la Veeduría de Defensa del centro de estudios políticos Wola, ha causado heridas en la relación entre los mandatarios.

“Sí, realmente va a tener que restablecer la relación, hacer claridad sobre lo que pasó en el estado de la Florida, con el hecho de que personajes como Álvaro Uribe hicieron campaña a favor de congresistas del otro partido, el republicano; es algo que duele”, aseguró en Noticias Caracol, Isacson.

El internacionalista Sebastián Bitar aseguró, por su parte, en el mismo medio que, “lo primero es recuperar la confianza”. Por eso señaló que, “después de esas elecciones en donde quedó ese sabor de desconfianza entre los demócratas y la presidencia Duque, va a ser muy importante que muy rápidamente se aliste a tener conversaciones con el Gobierno de los Estados Unidos, y recomponer ese apoyo bipartidista”.

Esto parece ser más significativo aún, cuando hay quienes piensan que las relaciones son estratégicas y que entre los dos países hay una histórica cooperación que precede las conversaciones.

“Colombia y Estados Unidos tienen una relación estratégica, se necesitan mutuamente. Es verdad, Estados Unidos ayudó mucho a Colombia cuando éramos un país fallido y nos ayudó mucho a derrotar al terrorismo y a tratar de construir un camino de paz, que hoy está en entredicho por las dificultades que ha tenido ese acuerdo, de pronto los errores que se cometieron en el acuerdo y hoy es el reto que tiene el presidente Duque, además que tiene que implementar esto en medio de una pandemia”, manifestó en CNN Juan Carlos Pinzón.

Por otro lado, el exembajador aseguró en el mismo medio que, a pesar de la situación frente a dificultades políticas como las que ha tenido el acuerdo de paz, Colombia es un país donde pueden prosperar los valores del presidente Biden.

“Si en América Latina hay un país que puede promover los valores en los que cree el presidente Biden, de la democracia, de la libertad, del libre comercio; si se quiere, del respeto por los derechos humanos, pues es el país en donde se ha sembrado esa semilla por años, y donde Biden la sembró, fue en Colombia. Entonces, yo creo que esas fricciones y molestias que existen, se pueden solucionar como debe ser, en la diplomacia, a puerta cerrada, mirándose a los ojos, pero sobre todo, poniéndonos a trabajar con una agenda común, en los temas que realmente se necesitan”, aseguró Pinzón en el medio internacional.

