Video | Así sorprendieron a un policía de Cali mientras conducía aparentemente embriagado

En una violación de la ley 1696 de 2013 estaría involucrado un miembro adscrito a la Policía Metropolitana de Santiago de Cali en Valle del Cauca, luego de conocerse un video de un operativo de la Policía de Tránsito de Cali donde se observa a un hombre siendo sorprendido por las autoridades en aparente estado de alicoramiento .

Mientras la autoridad de tránsito lo aborda para informarle que lo van a grabar para registrar el procedimiento y explicarle su infracción, el hombre contesta diciendo que él no era quien estaba manejando el automóvil, sino su acompañante.

Luego de que el sujeto implicado termina de operar su teléfono móvil en lo que sería una llamada telefónica saliente fallida o la escucha de un mensaje de voz, el agente de tránsito a cargo del comparendo le dice:

Te voy a explicar el procedimiento de tránsito, debo grabarlo porque esto me lo van a preguntar a mí. El artículo quinto de la ley 1696 de 2013, la ley de embriaguez, dice: si dadas todas las garantías, el conductor no permitiera la realización de la prueba o se diera a la fuga, se aplicará la máxima sanción que establece la ley 1696

Posteriormente, el agente de tránsito le insiste al policía que es su decisión el practicarse la prueba o retirarse, ante eso el funcionario público responde que no viene manejando y se niega a hacerse la prueba, Además insiste en que la hagan la prueba a su pareja, asegurando que era ella quien conducía .

Sin embargo, una versión de otro miembro de tránsito identificado como el teniente Jorge Becerra, contradijo lo dicho por el policía al indicar que vio al hombre descender del auto luego de que estuviera manejándolo.

Ante la negativa del hombre de hacerse la prueba de alcoholemia, los miembros de tránsito no pudieron completar el procedimiento pero informaron la situación a la institución policial con el fin de que adelanten una investigación disciplinaria .

Acto seguido, las autoridades iniciaron una revisión del caso en contra el miembro de la fuerza pública. Así lo confirmó el coronel Édgar Vega, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali:

Un alto oficial de la Policía Metropolitana de Cali fue asignado especialmente para atender este hecho, quien tomó contacto con la Secretaría de Movilidad, autoridad competente para estos casos. No permitiremos que estos hechos irresponsables afecten la imagen de la institución centenaria que trabaja por la vida, convivencia y seguridad de los ciudadanos

Al final de la discusión, el hombre le reitera al hombre que contra una versión de un teniente donde éste lo observó conduciendo, no puede pelear. Además dijo “nosotros somos tránsito, nosotros tenemos a cargo la parte contravencional, nosotros en la parte interna no tenemos competencia. Mi obligación, comando, es explicarte, para que quede soporte y cuando en la investigación me pregunten yo diga sí efectivamente llevé a cabo el procedimiento”, finalizó el agente.

