Yerry Mina se destapa: “A Reynaldo Rueda le hice un gol”

Yerry Mina, defensa central de Everton, se sincera para medios internacionales.

En la sección ‘Mano a Mano’ de la franja deportiva de dicho medio, Mina confesó que el rendimiento alcanzado en las últimas semanas con su equipo tiene mucho qué ver con el manejo que el técnico de los ‘Toffees’, Carlo Ancelotti, le ha dado a su ansiedad, con posterioridad a los malos resultados que la Absoluta tuvo en los partidos de la eliminatoria suramericana: “Carlo me ha ha ayudado mucho a mejorar, ahora me siento más cómodo, antes pasaba por momento en los que tenía que demostrar. Ahora siento que debo hacerlo como yo juego y como he venido haciendo. Es lo que yo quiero hacer, ser yo mismo, entonces ahorita es muy diferente. Peleo, meto y cuando tengo que jugar, juego”, afirmó el jugador oriundo de Guachené, Cauca.

Lo anterior explica la confianza que ha puesto sobre él su técnico, que tradujo tan buenos resultados en la cancha, con un Everton metido en la zona Euro y disputando posiciones de liderazgo en la liga inglesa.

De otra parte, Mina dio un paso adelante en lo referente a los rumores que persisten sobre peleas en los camerinos durante el partido que la selección perdió con Uruguay, y de los que el periodista Javier Hernández Bonnet hizo eco para señalar un ruptura personal entre los jugadores.

“La verdad es que no entiendo por qué salieron con estas cosas. El profe Queiroz es un gran entrenador, una gran persona y la verdad es que todos queríamos hacer las cosas bien, pero lastimosamente perdimos dos partidos dejando una cara muy mala. No sé por qué salieron esos rumores. En vez de unir en ese momento al equipo lo que hicieron fue dividirlo, y eso no puede pasar porque somos una gran familia”.

Además, vindicó la especial relación que sostiene con el ‘10′ James Rodríguez, compañero de lucha en Everton y líder de la Selección: “Lo conocía, pero no tanto como ahora. Sé la persona que es y es un gran ser humano. Como profesional es top, y siempre quiere hacer las cosas bien. Yo hablaba con él por los momentos malos que pasaba, y él me decía ‘tranquilo, esto va a cambiar. Sos buena persona, ganador’... Y así fue. Por eso cuando uno de los dos tiene un problema intentamos dárselo a otro para que no nos afecte. Cuando estamos en el terreno de juego hablamos de fútbol, pero fuera intentamos hacerlo de otra cosa. Nuestras familias, ir al gym, sauna. Una cosa es lo que ve la gente de él desde fuera, pero es otra por dentro”.

Con su característico desparpajo, el central colombiano considera que la llegada del nuevo DT Reinaldo Rueda cambiará para bien a la Selección, que debe comenzar a preparar sus partidos de Eliminatorias para marzo, pero recuerda que cuando éste estuvo al mando de Independiente Santa Fe ocurrió un episodio que narró jocosamente ante los periodistas de DirecTV: “Respeto mucho a Reinaldo Rueda. Tiempo atrás, cuando jugaba con Santa Fe, creo que le hice un gol ”.

Mina en el Everton ha superado los 1.300 minutos de juego, manteniendo titularidad desde diciembre de 2020, repartidos en 15 partidos, en la presente edición de la Premier League.

Además, tiene dos goles en el certamen, el último de ellos en el triunfo de su equipo sobre el Arsenal, con un cabezazo que selló el 2-1 definitivo.

