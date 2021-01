Con “regaño” respondió Claudia López a pregunta por incoherencias en los reportes de ocupación de UCI en Bogotá

En Bogotá regirá una nueva cuarentena general el fin de semana del sábado 23 y domingo 24 de enero 2021. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Este lunes 18 de enero, luego de la reunión con el Comité Epidemiológico y el Ministerio de Salud, la alcaldesa Claudia López hizo nuevos anuncios sobre las medidas que regirán a partir de mañana martes 19 de enero en la ciudad.

Se determinó que este fin de semana la ciudad vuelve a cuarentena general, es decir que, desde este viernes 22 de enero a las 8:00 p.m. y hasta el lunes 25 de enero a las 4:00 a.m., solamente podrán estar abiertos los establecimientos esenciales y podrán movilizarse quienes pertenezcan a los grupos establecidos en las excepciones.

Lea más sobre las medidas aquí: Bogotá tendrá cuarentena estricta este fin de semana y vuelve el toque de queda nocturno

El anuncio llegó en medio de la controversia alrededor de la ocupación de las UCI, ya que la Alcaldía de Bogotá asegura que la congestión en las unidades de cuidados intensivos no representa un colapso hospitalario en la ciudad, pero la comunidad médica sostiene lo contrario.

Frente al tema, la alcaldesa recibió una polémica pregunta:

“Un funcionario de la Secretaría de Salud de Bogotá, al igual que Fabián Rosas, representante de la Asociación Colombiana de Especialistas y Urgencias, aseguran que los datos entregados en las clínicas y hospitales de Bogotá, por médicos y jefes de urgencias, no corresponden a las que se ven reflejadas oficialmente. A ello se suma, un comunicado interno enviado a trabajadores de la Subred Norte, donde se les informa que la violación de los acuerdos de confidencialidad, sería como causal determinante para terminación de contrato, ¿qué responder ante estos dos casos?”.

López de inmediato negó que hubiera incoherencia en los datos proporcionados por los médicos y personal hospitalario en la ciudad.

“Te pido que tengamos seriedad con los datos, Bogotá es la única ciudad de Colombia que tiene un sistema de datos públicos y abiertos. Yo los invito a ver si hay otra ciudad que reporta el número de camas por hospital”, manifestó la alcaldesa.

Ocupación UCI por COVID-19 en Bogotá D.C. según Salud data.

Al mismo tiempo, dijo que el reporte no lo hace la Secretaría de Salud e hizo una contrapregunta: “¿Lo que estás diciendo es que los médicos son unos mentirosos? ¿Que los gerentes de los hospitales son mentirosos?, porque son los médicos en turno los que le reportan a la gerencia del hospital cuántas camas hay ocupadas y cuántos pacientes entraron”.

De igual forma, la alcaldesa pidió respeto y aseguró que estas denuncias no tienen fundamento, ya que insistió en que el reporte lo hace directamente el personal encargado en cada hospital y clínica de la ciudad.

“Yo sí les pido que tengamos un poquito de respeto, son los héroes de la salud, pero al otro día son unos mentirosos, porque un señor que no pone la cara, anónimo, que no tiene ninguna evidencia para sustentar su “denuncia”, pero eso si, tiene cámara, sale a decir cualquier cosa. ¿Cuál es el sustento?”, aseguró la alcaldesa, al mismo tiempo que dijo que, la ocupación es crítica prto nunca ha negado ese hecho:

“Estar en un 95% de la ocupación es estar muy alto, ¿quién lo está ocultando?, cuando en el primer pico llegamos a estar al 97%, al 97% se reportó y si un día, Dios no lo quiera, llegamos al 100, al 100 se reporta. Entonces yo sí les pido, que no les digamos a los médicos héroes un día y mentirosos al otro, porque el reporte no es de la alcaldía, el reporte es de cada médico jefe y de cada médico jefe a la gerencia del hospital y de esta al CRUE, entonces, tengamos un poquito de seriedad y rigurosidad con la información, que estamos en una situación delicada de salud y no haciendo política barata con la vida de las personas”, concluyó López.

También le puede interesar:

Así está la situación de la ocupación de UCI en Bogotá

Extranjeros entraron a Colombia a pesar de tener prueba positiva para COVID-19