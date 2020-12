J Balvin, Maluma, Juanes y Karol G cerrarán el 2020 con conciertos de fin de año

J Balvin, Karol G y Juanes participarán en conciertos de fin de año en Estados Unidos Fotos: tomadas de redes sociales los artistas.

En un artículo del periódico El Colombiano, de Medellín (Antioquia), publicaron que para concluir este atípico 2020, que marcó la historia reciente del planeta, los artistas colombianos J Balvin, Maluma, Juanes y Karol G realizarán su última presentación en la televisión estadounidense y en Youtube.

El cantante Juanes estará en el especial de Nochevieja que se realiza tradicionalmente en la red de televisión pública de Estados Unidos, PBS por sus siglas en inglés.

El paisa participará en el evento United in Song: Celebrating The Resilence of America, que traduce Unidos en una canción: Celebrando la resiliencia de América.

El especial se grabó en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, y en el Mount Vernon, lugar histórico del país norteamericano, ya que fue la residencia de George Washington. Allí Juanes compartió presentaciones con Jaime Barton, Joshua Bell, Renée Fleming, Josh Groban, entre otros.

Según la información del periódico de Medellín, las presentaciones de Juanes se emitirán hoy a las 8 p.m. y 9:30 p.m. en PBS, PBS.org y la app de video de PBS.

Los reguetoneros J Balvin y Karol G estarán en la plataforma Youtube en una transmisión de fin año que se llama Hello 2021.

El show, explicaron en El Colombiano, se dividirá en cinco partes para cubrir las regiones de India, Japón, Corea, Reino Unido y América.

A partir de las 10:30 p.m. de hoy, la presentación de los colombianos se podrá ver en el canal digital Youtube Originals. Junto a ellos estarán también Dua Lipa, YG y Kane Brown.

Finalmente, Maluma estará en Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve, que tiene como sede principal el Times Square en Nueva York (Estados Unidos), y un escenario secundario en Los Ángeles, donde estará el paisa.

En esos escenarios estarán figuras de la música mundial como Miley Cyrus y Jennifer López, cuyas presentaciones se realizarán desde las 8:30 p.m. y se podrán ver en el canal ABC de Estados Unidos.





El video de Maluma tiene más de 4 millones de visitas en Youtube. Foto: Tomada de redes sociales del artista.

Video de Maluma en el Edificio de Coltejer supera 4 millones de vistas

A propósito del interprete de Hawai, el pasado 24 de diciembre se estrenó el video de su canción Medallo City, el cual se filmó en el emblemático edificio de Coltejer de Medellín.

El video, donde se ve al reguetonero sentado en la punta de la edificación de 147 metros de altura, alcanzó 4′284.198 vistas y 120.000 me gusta en la plataforma de Youtube, de acuerdo con información de El Colombiano.

Para su producción, que tomó un mes según el diario de Medellín, participaron unas 70 personas y estuvo a cargo de la productora 36 grados.

“Papi Juancho es mi esencia, con lo que crecí, la música que me gusta. Quise invitar a varios artistas a los que les tengo respeto y admiración, que no son los más famosos ni los números uno en el mundo, pero son los que a mí me gusta y los que disfruto oír”, le manifestó Maluma a El Colombiano sobre este producto musical.





