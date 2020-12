Habitantes del barrio El Codito hacen velatón en protesta por el joven asesinado por un policía

Velatón en el barrio El Codito en protesta por el joven asesinado por un policía. Foto: Twitter del concejal Diego Cancino.

Este sábado 26 de diciembre se adelantó una velatón en el barrio El Codito, al nororiente de Bogotá, en conmemoración de Omar Alejandro Morales, uno de los jóvenes que recibió un disparo en la cabeza el pasado 18 de diciembre en un operativo realizado por la Policía Nacional contra el transporte ilegal.

La comunidad del barrio popular ubicado en la localidad de Usaquén salió con pancartas, flores y veladoras frente al CAI del sector para protestar y homenajear al menor de 17 años que falleció esta mañana luego de permanecer ocho días en cuidados intensivos luego de recibir el proyectil en la cabeza por uniformados de la fuerza pública.

“Eternamente en nuestros corazones, vuela muy alto angelito, hasta pronto. Que brille para ti la luz que no tiene fin” y “allí donde estés te llevaremos siempre en el corazón”, son algunos de los mensajes que se leen en las pancartas.

El concejal de Bogotá, Diego Cancino, quien hizo presencia en el evento aseguró que existe una indignación y un dolor muy fuerte entre la ciudadanía y señaló que la “brutalidad policial es absolutamente intolerable”.

Una de las habitantes de El Codito manifestó con un megáfono frente a miembros de la institución que es muy duro ver como “cada vez que asesinan a un joven o a una persona mayor para ustedes no significa nada, es muy duro ver que tienen un uniforme y se hacen ver como los héroes de la patria cuando no lo son, es duro ver que a ustedes no les refuerzan los valores”.

El miembro del partido político Alianza Verde indicó que un habitante del sector manifestó que “la comunidad debe unirse para que evitemos que la policía haga lo que le venga en gana”.

De igual manera, Cancino compartió en redes sociales diferentes preguntas que aún no están resueltas en el caso en el que resultaron heridos Omar Alejandro Morales y Sebastián Montaña, como el por qué la fuerza pública disparó de manera tan “desproporcionada”.

Cancino también cuestionó si existía una orden formal para realizar el operativo, la razón por la cual no se llamaron otras instituciones y con cuántos días de antelación se organizó el operativo.

Por su parte, la concejal del partido Unión Patriótica, Heidy Sánchez Barreto, afirmó que “la Policía de Bogotá y el ESMAD ya hacen presencia en El Codito, Usaquén. La Comunidad está de luto ante la barbarie ¿A caso buscan perpetrar otra masacre?”, aseveró.

