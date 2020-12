Tremendos regalos: así sorprendieron los famosos colombianos a sus hijos en esta Navidad

Fotos de redes sociales

Aunque esta Navidad fue atípica, los más pequeños de los hogares colombianos no perdieron la emoción por la llegada de Papá Noel o de El Niño Jesús, dependiendo las tradiciones familiares, con los regalos que ellos habían pedido.

Con el paso de los años, los deseos de los menores han cambiado. Mientras hace algunos años la lista la encabezaban las pistas de Hot Wheels, la Heladería Kreisel Supra, Barbie y los Superhéroes; ahora, los videojuegos y dispositivos tecnológicos se roban la atención de todas las generaciones.

Durante esta festividad es normal que las estrellas de la farándula compartan en redes sociales lo que regalaron a sus seres queridos y, especialmente, a sus hijos. Al ver esos regalos, más de una persona del común se ha preguntado “¿por qué no fui hija/o de este famoso?”; cada vez que Kim Kardashian o Kiley Jenner muestran los exclusivos y lujosos regalos para sus hijas, cuando estas apenas empiezan a caminar, desatan críticas y el deseo de muchos de que en su identificación aparezca el apellido Jenner o Kardashian.

Los famosos colombianos no se quedan atrás, y varios de ellos compartieron los regalos con los que sorprendieron a sus hijos en esta Navidad, destacaron los dispositivos tecnológicos y una visita de Papá Noel para mantener la ilusión de los menores en una festividad diferente.

ANDREA VALDIRI

La bailarina barranquillera sorprendió a su hija Isabella Valdiri, de nueve años, con varios regalos. El primero de ellos fue una cámara profesional Canon, “para que tome todas la fotos familiares”, una AR Gun, el cual es un juguete de realidad virtual que se puede conectar con la cámara de dispositivos móviles.

Una bolsa con varios productos de maquillaje, unas sandalias de Dior, unas joyas y un violín que le envió su profesora de música.

El regalo de Andrea Valdiri a su hija Isabella en Navidad

LOWE LEÓN

El cantante barranquillero, exnovio de Andrea Valdiri y padre de su futuro hijo, también tiene un hijo de siete años llamado Luis Santiago León, al cual sorprendió con un Ipad.

ANDY RIVERA

Aunque no muchos lo saben, el cantante Andy Rivera fue padre muy joven, junto a su exnovia Danniela Duque. Hellen Rivera es la hija del cantante pereirano y, aunque al principio no lo podía creer y pensó que era “una broma de Papá Noel”, recibió un Iphone.

El regalo de Andy Rivera a su hija en Navidad

CAROLINA CRUZ Y LINCOLN PALOMEQUE

La pareja colombiana está esperando un nuevo integrante en la familia, Salvador, embarazo que avanza a más de la mitad. En esta Navidad, la presentadora, su pareja y su primogénito Matías celebraron con familia y un invitado especial. Al lugar donde estaban celebrando llegó Papá Noel por el balcón y trajo regalos a los más pequeños de la familia.

Matías recibió un carro de juguete y varias figuras de dinosaurios, los que al parecer le gustan mucho.

Luego de tener a Matías, su primer hijo, Carolina sufrió la pérdida de su segundo bebé, situación que hizo que sus posibilidades de ser mamá nuevamente fueran complicadas. Sin embargo, la presentadora logró quedar embarazada nuevamente y no tardó en anunciarlo felizmente en sus redes sociales.

La Navidad de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque junto a su hijo Matias

SARA URIBE

La exprotagonista de Nuestra Tele subió un video en el que se ve que pasó la Navidad junto a su hijo y su mascota, además, el pequeño Jacobo, hijo del jugador Fredy Guarín se ve en un carro montable rojo. Por otro lado, la presentadora publicó una imagen de Jacobo junto a unas figuras del Capitán América y escribió: “En 2020 yo cuidé a mi mamá.Para 2021 me conseguí a unos amigos para que la cuidemos todos. Disfrutamos mucho, yo a veces me quedaba mirándolo, en silencio, y no dejaba de agradecerle a Dios por este pedacito de cielo que me regaló. Lo veo perfecto, lo veo humano, lo veo tan mío que a veces pienso que es de mentiras mi chocolatico lindo”.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Esperanza Gómez y Yeison Jiménez calentaron las redes en Navidad y Pascuas

De inmamable e impuesta, así califican algunos famosos las celebraciones navideñas